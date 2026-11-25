Le président rwandais Paul Kagame a demandé mercredi 25 novembre aux jeunes Africains de rompre avec la validation venue de l’extérieur, à l’ouverture du huitième YouthConnekt Africa Summit, à Kigali, au Rwanda. Plus de 3 000 jeunes, des responsables publics et des chefs d’entreprise participent jusqu’au 27 novembre à cette rencontre organisée au Kigali Convention Centre, sur le thème de la « mission générationnelle ». « Il est douloureux de voir que, pour réussir et obtenir la place qu’ils méritent, les Africains doivent être validés par quelqu’un d’autre. Nous devons simplement arrêter cela », a déclaré Kagame.

Ainsi, « j’espère que la jeunesse changera réellement cette mentalité où tout ce qui est africain passe par un processus de validation auprès de quelqu’un ailleurs, et c’est presque devenu un état permanent. Nous devons briser ce cycle, sans aucun doute », a-t-il poursuivi.

Entreprendre sans attendre l’accord des autres

Kagame a cité un chiffre : près d’un Africain en âge de travailler sur quatre crée ou dirige déjà une entreprise, le taux le plus élevé au monde selon lui. « Les idées et la créativité ne manquent pas », a-t-il affirmé. Pourtant, « nous omettons souvent de dire que travailler en silos vous freine », a poursuivi le président. Car « certaines des entreprises les plus transformatrices de cette planète n’ont pas été bâties dans l’isolement, mais grâce à la collaboration », a-t-il insisté. Aussi, « les dirigeants doivent éliminer les obstacles par de bonnes politiques, et les jeunes doivent profiter des opportunités qui sont créées pour eux », a-t-il ajouté. Enfin, « la vraie réussite commence quand on construit la vie que l’on veut pour soi, sans attendre la permission de personne », a conclu Kagame.

Des partenariats à égalité sur l’intelligence artificielle

Kagame a aussi participé à un échange avec le public, aux côtés du Premier ministre du Lesotho Sam Matekane et du vice-président gabonais Alexandre Barro Chambrier. « Il n’y a aucune raison que l’Afrique soit déconnectée de tout cela alors que nous avons déjà toutes ces ressources », a-t-il déclaré. Ainsi, « la seule chose à faire est de nous réunir, de déployer ces outils et de les développer pour qu’ils fonctionnent pour nous », a-t-il estimé. Dès lors, « nous ne pouvons pas toujours être les partenaires juniors en tout. Je pense que nous devons, à un moment donné, être des partenaires à égalité », a poursuivi le chef de l’État rwandais. Sur l’intelligence artificielle, « elle avance très vite et offre beaucoup d’opportunités. Elle résout de nombreux problèmes, mais elle comporte aussi beaucoup de dangers », a-t-il reconnu. Pourtant, « l’IA est la voie à suivre, mais nous devons mettre en place certaines protections pour minimiser les dangers qu’elle comporte », a-t-il conclu.

Lancé en 2017 par le Rwanda avec le Programme des Nations unies pour le développement, YouthConnekt réunit aujourd’hui 39 pays africains. Kigali avait déjà accueilli l’édition 2024, tandis que celle de 2025, prévue à Madagascar, a été reportée.