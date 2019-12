Assassiné au mois d’octobre 2018, le journaliste Jamal Khashoggi aura réussi malgré lui, à mettre en lumière certains fonctionnements occultes du royaume saoudien. Farouchement opposé au régime en place, ce dernier s’est exilé aux États-Unis avant d’être finalement assassiné dans des circonstances encore troubles, alors qu’il s’était rendu du côté du consulat d’Arabie Saoudite, à Istanbul.

Depuis, sa famille et ses lecteurs assidus attendent que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Le gouvernement saoudien s’est d’ailleurs retrouvé pointé du doigt par la communauté internationale pour avoir probablement joué un rôle dans cette affaire. Le Congrès américain a d’ailleurs voté un texte reconnaissant directement l’implication du prince héritier Mohammed Ben Salmane dans cette affaire.

Des condamnations à mort vivement critiquées

Dans les faits, un groupe d'agents venu de Riyad serait responsable de cet assassinat, mais le pouvoir en place a affirmé qu'aucun dirigeant n'était impliqué dans ce meurtre. Soucieux de calmer les esprits et d'avancer, le gouvernement a récemment confirmé que son enquête s'était terminée et les premières condamnations ont commencé à tomber.

Amnesty International par exemple, est vite montée au front, affirmant que le procès avait été tout, sauf équitable. Même son de cloche du côté de l’ONU. En effet, l’Organisation des Nations unies a estimé que ce verdict était « l’antithèse même de la justice ». En outre, le secrétaire général de l’ONU a appelé de tous ses vœux à ce qu’une enquête indépendante soit rapidement lancée afin de faire toute la lumière sur cette affaire et les rôles joués par chacun.

l’Arabie saoudite, sous le feu des critiques

Une série de condamnations à mort que l’ONG Reporter Sans Frontière a elle aussi pointé du doigt, estimant que s’éloignait désormais l’espoir de connaître toute la vérité sur cette affaire. En tout et pour tout, onze personnes étaient jugées du côté de Riyad. Si cinq d’entre elles ont été condamnées à mort, trois autres ont été condamnées à diverses peines de prison. Enfin, trois personnes ont été acquittées au cours de ce procès, dont deux hautes personnalités, proches du pouvoir, à savoir Saoud al-Qahtani, conseiller de MBS ainsi qu’Ahmed al-Assir, ex-numéro 2 des services de renseignements saoudiens.