Sommet avec Trump : Xi Jinping parle d'un risque de guerre autour de Taïwan

Le président chinois Xi Jinping a averti jeudi à Pékin son homologue américain Donald Trump qu’une mauvaise gestion de la question de Taïwan pourrait conduire la Chine et les États-Unis à un conflit. Cette mise en garde a été formulée dès les premières heures d’un sommet bilatéral consacré à la fois aux tensions géopolitiques et aux relations économiques entre les deux puissances.

D’après la télévision d’État chinoise CCTV, Xi Jinping a présenté Taïwan comme le dossier le plus sensible des relations sino-américaines. Il a indiqué que des relations globalement stables restaient possibles si ce sujet était traité avec prudence, mais qu’une mauvaise approche pourrait provoquer des affrontements entre Pékin et Washington.

Pékin affiche à la fois fermeté et ouverture économique

Tout en adoptant un ton ferme sur les questions de souveraineté, le dirigeant chinois a assuré que son pays poursuivrait l’ouverture de son économie aux entreprises étrangères, y compris américaines. Ce message intervient alors que plusieurs groupes des États-Unis espèrent un assouplissement du climat commercial après des années de tensions sur les droits de douane, les technologies stratégiques et les restrictions à l’exportation.

Donald Trump, resté relativement discret devant la presse au début des entretiens, a pour sa part évoqué un « avenir fabuleux » pour les relations entre les deux pays, sans commenter directement les propos de son interlocuteur sur Taïwan.

Taïwan reste le principal sujet de discorde

La question taïwanaise continue d’alimenter les tensions entre Pékin et Washington. En août 2022, la visite de Nancy Pelosi à Taipei avait entraîné d’importantes manœuvres militaires chinoises autour de l’île. L’année suivante, Xi Jinping et Joe Biden avaient convenu à San Francisco de maintenir le dialogue malgré leurs différends sur Taïwan, le commerce et les technologies.

La Chine considère Taïwan comme une province qu’elle entend réunifier, si nécessaire par la force. Les États-Unis, de leur côté, ne reconnaissent pas officiellement l’île comme un État indépendant, mais restent son principal fournisseur d’équipements militaires en vertu du Taiwan Relations Act. Les discussions entre Xi Jinping et Donald Trump doivent se poursuivre jusqu’à vendredi, avec au programme les échanges commerciaux, les technologies sensibles et plusieurs dossiers de sécurité internationale.