Nucléaire : la Russie annonce la poursuite de la modernisation de ses forces

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé ce 13 mai, que la Russie poursuivra le développement de ses forces nucléaires stratégiques, lors d’une visite à l’Institut de technologie thermique de Moscou intervenue au lendemain du tir d’essai réussi du missile balistique intercontinental RS-28 Sarmat.

Le 12 mai 2026, les Forces de missiles stratégiques russes ont procédé au lancement du Sarmat depuis le cosmodrome de Plesetsk, dans la région d’Arkhangelsk. Le missile a atteint le polygone d’essai de Koura, au Kamtchatka, environ trente minutes après le décollage. Le général Sergueï Karakaïev, commandant des forces stratégiques, a rendu compte personnellement à Poutine d’un lancement réussi. Le chef de l’État a qualifié le Sarmat de « système de missiles le plus puissant au monde » et annoncé son entrée en alerte opérationnelle de combat avant la fin de 2026.

Un programme de modernisation déclaré prioritaire

Poutine a indiqué que la Russie continuerait « à créer des systèmes de missiles avec une puissance de combat accrue capables de surpasser tous les systèmes modernes et futurs de défense antimissile. » Il a insisté sur l’existence d’une base industrielle et technologique jugée solide, fruit de décennies de développement que Moscou entend pleinement exploiter. Le président russe a cité en exemple les complexes mobiles de missiles balistiques non nucléaires, qu’il a présentés comme déjà déployés et employés dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Le Sarmat au cœur d’un réarmement stratégique

Le RS-28 Sarmat est conçu pour remplacer le R-36M2 Voïevoda, missile de l’ère soviétique dont le retrait progressif est planifié. Selon le ministère russe de la Défense, le premier régiment équipé du Sarmat doit être mis en alerte au sein de l’unité d’Oujour, dans le kraï de Krasnoïarsk en Sibérie. Poutine a également évoqué d’autres programmes en cours : le planeur hypersonique Avangard, en service depuis 2019, le missile hypersonique Kinjal, et le système Orechnik, de moyenne portée, mis en service en 2025. Les travaux sur le drone sous-marin Poséidon et le missile de croisière Bourévestnik, tous deux à propulsion nucléaire compacte, seraient proches de leur phase finale selon les déclarations du Kremlin.

Ces annonces surviennent après l’expiration, le 5 février 2026, du traité New START, dernier accord bilatéral encadrant les arsenaux nucléaires russe et américain. En l’absence de tout mécanisme de contrôle contraignant, le déploiement opérationnel du premier régiment Sarmat est attendu au plus tard le 31 décembre 2026.