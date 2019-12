L’homme d’affaires et promoteur de lutte avec frappe Luc Nicolaï a fait l’objet d’une nouvelle arrestation ce jeudi 19 décembre 2019 suite à un mandat exécuté par les éléments de la Section de Recherches de Thiès. Le promoteur avait annoncé 48 heures auparavant la tenue du combat entre l’actuel roi des arènes Modou Lo contre Ama Baldé de l’écurie Falaye Baldé.

Le promoteur en grève de la faim

Selon Emedia, le promoteur aurait entamé une grève de faim en guise de contestation contre son transfert à la prison de Saint-Louis. En effet Luc Nicolaï aurait introduit un recours pour purger sa peine à la maison d’arrêt de correction Mbour où réside sa famille. Les autorités judiciaires n’ont pas accordé une suite favorable a la requête de ce dernier. L’avocat de Luc Nicolaï, maître Boubacar Cissé compte introduire un recours pour obtenir la levée du mandat de dépôt.

Rattrapé par une condamnation de 2015

Luc Nicolaï avait été condamné en 2015 à une peine de cinq ans de prison dont un avec sursis en plus d’une amende de 300 millions de francs CFA pour détention de drogue, association de malfaiteurs et complicité de tentative d’extorsion de fonds. Le dossier a été réactivé pour l’application de la décision judiciaire qui a été confirmée par la Cour d’appel de Saint-Louis. Les soutiens du promoteur parlent d’une volonté de nuire au promoteur qui lançait deux jours avant une des affiches phares pour la saison de lutte 2020. Pour rappel elle peine de plus en plus à trouver des promoteurs.