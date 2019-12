13 enfants lauréats du concours national épistolaire de la meilleure lettre manuscrite organisé par l’Unicef, la Fondation Claudine Talon, l’Union Postale Universelle et la Poste du Bénin ont reçu des récompenses ce 23 décembre 2019, journée de l’enfant béninois. Ils ont dans leurs lettres mis en avant un certain nombre de droits à respecter afin que chaque enfant au Bénin puisse avoir les mêmes chances.

Dans le cadre de la célébration des 30 ans de la Convention relative aux droits de l’enfant (Cde), plusieurs enfants ont été récompensés le 23 décembre 2019 par l’Unicef, la Fondation Claudine Talon, l’Union Postale Universelle et la Poste du Bénin.

Il s’agit de 13 enfants, écoliers et collégiens, lauréats du concours national épistolaire de la meilleure lettre manuscrite. Ils étaient venus de plusieurs localités du pays à savoir : Parakou, Zogbo, Toukountouna, Abomey Calavi, Godomey, Djakotomey, Bohicon, Agbangninzou, Cocotomey et Cotonou.

Dans leurs missives, ces enfants ont mis l’accent sur le droit à l’identité, à la vie, à la protection, à l’éducation et à la santé comme priorités phares afin de garantir que chaque enfant au Bénin ait accès aux mêmes droits et aux mêmes chances.

Dans la catégorie 8 à 9 ans, c’est Sènamèdé Malcolm Manahèm Abèni Padonou de l’école primaire publique Notre Dame des Apôtres de la ville de Parakou qui a reçu le prix de la meilleure lettre manuscrite. Christ-Aimée Gbéto de l’école publique privée Fontaine d’Eveil d’Abomey-Calavi a, quant à lui, reçu le prix de la meilleure lettre manuscrite dans la catégorie 10 à 13 ans.

S’exprimant au nom de l’Union Postale Universelle, de la Poste du Bénin et de la Fondation Claudine Talon, le Représentant de l’Unicef au Bénin, Dr Claudes Kamenga, a salué chaque participant au concours et les partenaires. « Je remercie tous les 71 enfants qui par leur participation ont démontré leur intérêt d’être des actrices et acteurs pour la cause des enfants du Bénin. La mobilisation de plusieurs partenaires d’horizons divers montre bien qu’ensemble, nous pouvons réaliser de bons résultats aux profits des enfants », se réjouit-il.

“C’est la journée où nous devons penser davantage à nos devoirs envers nos parents et envers notre nation”

Au nom de tous les finalistes du concours, Ayitchémènou Azaria Bill-Bao Roosvelt Sènou venant du collège public de Djakotomey a déclaré: « Notre fierté est encore plus grande de savoir que ce 23 décembre est la Journée de l’enfant Béninois. C’est la journée de nos droits. C’est la journée de l’amélioration de nos conditions de vie. Nous, enfants du Bénin, n’oublions pas non plus que c’est la journée où nous devons penser davantage à nos devoirs envers nos parents et envers notre nation ».

Au total, 71 lettres d’enfants âgés de 8 à 13 ans venant des 12 départements du Bénin ont été reçues par Unicef et ses partenaires lors de ce concours national épistolaire. L’Unicef s’est engagé à publier sous forme de recueil les 13 meilleures copies retenues d’ici le mois d’août 2020, date qui marquera le trentième anniversaire de la ratification de la convention relative aux droits de l’enfant par le Bénin.