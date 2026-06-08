Côte d'Ivoire : Simone Gbagbo propose de remplacer la CEI par le Haut Conseil Électoral

La présidente du Mouvement des générations capables (MGC), Simone Ehivet Gbagbo, a présenté lundi 8 juin à Abidjan une proposition de loi organique visant à créer un Haut Conseil électoral (HCE), appelé à remplacer la Commission électorale indépendante (CEI) récemment supprimée. L’ancienne Première dame entend ainsi ouvrir une nouvelle phase de réflexion sur l’organisation des scrutins en Côte d’Ivoire.

Dévoilé lors d’une rencontre consacrée à la réforme du système électoral, le projet prévoit la mise en place d’une institution autonome, indépendante du pouvoir exécutif comme des partis politiques, dotée de sa propre autonomie financière. Selon ses promoteurs, le futur organe serait chargé de l’organisation et de la supervision des consultations électorales sur l’ensemble du territoire.

Un projet soumis à l’ensemble des acteurs nationaux

Au cours de sa présentation, Simone Gbagbo a expliqué que cette initiative ne devait pas être perçue comme celle d’un seul parti ou d’un courant politique particulier. Elle a lancé un appel aux autorités publiques, aux formations politiques, aux organisations de la société civile ainsi qu’aux responsables religieux et coutumiers afin qu’ils participent à l’examen du texte.

« Le Haut conseil électoral est la réponse que nous proposons à cette exigence », a-t-elle déclaré en référence à la dissolution de la CEI et à la nécessité de définir un nouveau cadre institutionnel pour les élections. Le document présenté fixe le siège de la future institution à Abidjan et met l’accent sur les garanties d’impartialité et d’indépendance de ses membres.

Une proposition portée par une figure historique de la vie politique ivoirienne

Si le MGC demeure une formation politique de taille modeste sur l’échiquier électoral ivoirien, Simone Gbagbo conserve une place particulière dans le débat public. Ancienne députée, ex-Première dame et figure majeure de l’ancien Front populaire ivoirien (FPI), elle reste l’une des personnalités les plus connues de l’opposition. Son influence dépasse aujourd’hui le poids électoral de son parti. Ses prises de position sur les questions institutionnelles, la réconciliation nationale ou les réformes électorales continuent de susciter des réactions au sein de la classe politique et de la société civile.

L’avenir du texte dépendra du débat politique

La proposition de loi intervient après la suppression de la CEI, une décision qui a relancé les discussions sur l’architecture électorale du pays. Le texte présenté par le MGC n’a toutefois pas de valeur législative tant qu’il n’est pas repris dans le circuit institutionnel prévu pour l’adoption des lois organiques. Les prochains échanges entre les forces politiques, les organisations de la société civile et les autorités devraient déterminer si le projet de Haut Conseil électoral peut faire l’objet d’un consensus et être examiné dans le cadre des futures réformes institutionnelles.