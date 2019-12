Situation inquiétante à Dèroubou, un village de la commune de Banikoara. Selon des informations rapportées par la radio nationale, il y a eu des décès en cascade dans ce hameau. Le nombre de morts à la date de ce vendredi 27 décembre était de 11 avec 13 cas en observation à l’hôpital de zone de Banikoara.

A en croire, les explications de Dieudonné Tchékpé, médecin coordonnateur de la zone sanitaire de Banikoara, 9 cas « sont survenus en communauté. On avait déjà dénombré 7 décès auparavant et entre lundi et aujourd’hui on nous a informés qu’il y a encore eu 2 décès qui sont intervenus en communauté. Ce qui fait un total de 9 décès en communauté. Maintenant, on a eu un décès dans le rang des suspects qu’on a amené à l’hôpital sous surveillance et malheureusement un autre enfant en état de mort apparent (a été également reçu)» détaille-t-il.

Les mesures prises

Après ces drames, il y a eu une réunion de crise entre le directeur départemental de la santé de l’Alibori et toute l’équipe d’encadrement de la zone sanitaire pour prendre des mesures idoines. Parmi ces mesures, il y a le renforcement de l’équipe de prise en charge à l’hôpital de zone, le réquisitionnement du médecin chef de la commune de Kandi qui est venu en appui.

Le médecin chef de la commune de Banikoara qui est en congé a été rappelé et réquisitionné. « On l’a mis en alerte sur l’axe Alibori B, le centre de santé et le village de Dèroubou. Il doit aller deux fois dans le village par jour pour les consultations foraines et apprécier la situation » précise le docteur Dieudonné Tchékpé au micro de la radio nationale.