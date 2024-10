Bénin: l’examen de CQM édition 2024 a démarré

Photo d'illustration : Des jeunes en salle de composition (DR)

L’examens du Certificat de Qualification aux Métiers (CQM) édition 2024 a été officiellement lancé hier lundi 22 octobre au centre de formation « Maison de l’Espérance », situé au quartier Hindé, à Cotonou. C’était en présence de Yves Chabi Kouaro, ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, de Adidjatou Mathys, ministre du Travail et de la Fonction publique, de Modeste Kérékou, ministre des Petites et Moyennes entreprises et de la Promotion de l’emploi, et Soufiyanou Imorou, Président de la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Bénin (CMA-Bénin).

Pour cette édition du Cqm, ils sont au total 34.182 candidats en lice dans les secteurs commel’agroalimentaire, l’alimentation, la restauration, les mines et carrières, la construction et bâtiment, le boiset assimilés, le mobilier et ameublement, les métaux et constructions métalliques, la mécanique,l’électromécanique, l’électricité, les petites activités de transport, le textile, l’habillement, les cuirs etpeaux, l’hygiène et soins corporels, l’audiovisuel et communication, l’artisanat d’art et décoration, etc…

Publicité

Les examens du Certificat de Qualification aux Métiers (CQM) sont organisés par la CMA-Bénin avec le soutien technique de la Direction des Examens et Concours du ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle. Ils marquent la fin de la formation en apprentissage auprès des patrons artisans. Il a été institué par le gouvernement pour reconnaître les compétences des apprenants en fin de formation professionnelle.