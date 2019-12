Le milieu du showbiz américain appartient à une dimension à part. Tout se fait de manière grandiose dans le showbiz US même les clashs. L’un des spécialistes en la matière est sans nul doute 50 Cent, qui au cours de sa carrière a eu plusieurs différends avec de nombreuses stars du rap américain. Rick Ross, un autre poids lourd (sans jeu de mots) du rap américain, également réputé pour son ego surdimensionné n’est pas en très bons termes avec 50 Cent.

Les deux légendes du rap se clashent très souvent avec violence et leur guéguerre n’est pas près de se terminer de sitôt. Fat Joe, l’autre star du rap US tente de mener une médiation entre 50 Cent et Rick Ross. Pour ce faire, il a mis en avant la relation très houleuse qu’il a entretenue avec Ja Rule par le passé. Joe est aussi revenu sur sa période noire, période durant laquelle il a connu la prison.

Fat Joe le médiateur

Le rappeur dira que cette période lui a permis de voir les choses autrement ce qui lui a permis de gérer les situations de la vie avec beaucoup plus de tact. Bref, la prison a assagi Fat Joe. La vedette US livrera qu’il a mis ses rancœurs de côté pour faire la paix avec Ja Rule, selon lui, l’univers du rap est composé d’une somme de personnalité très variée qui fait l’essence même de l’industrie et qu’il ne sert à rien de se quereller.

Il a donc appelé 50 Cent et Rick Ross qui n’ont plus rien à prouver à cesser leur querelle afin de donner l’exemple à la génération qui est en train de monter. Fat Joe a affirmé qu’il est prêt à piloter le processus de réconciliation entre Fifty et Rick Ross même si cela s’avère compliqué.