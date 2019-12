Attaqué en justice par le jeune journaliste Emmanuel Trumer, Pierre Ménès ne compte pas en rester là. Le célèbre journaliste sportif de Canal+ accusé de harcèlement et de propos et insultes à caractère sexiste et homophobe décide de contre-attaquer. Par l’intermédiaire de son avocat, il a annoncé à RMC Sports son intention de porter plainte contre son accusateur.

Emmanuel Trumer avait porté plainte contre le journaliste de Canal+ pour harcèlement moral depuis le mois d’octobre. Alors que l’enquête préliminaire menée par le tribunal de grande instance de Nanterre est en cours, le jeune journaliste a rendu publics des détails de son différend avec son ex-bienfaiteur Pierre Ménès. Il a notamment publié des SMS échangés avec le journaliste de Canal+ qui le traitait de « pédé ».

Du « bluff absolu » selon Ménès

Car comme signalé plus haut, Pierre Ménès est bien le bienfaiteur d’Emmanuel Trumer. Le célèbre journaliste de Canal+ est un ami du père d’Emmanuel Trumer et, à ce titre, a aidé le jeune homme à intégrer la Flab Prod, la boîte de production de Canal+. Pierre Ménès aurait donc rendu ce service à un ami en faisant embaucher le fils de ce dernier sur son émission “19h30 PM”. Le jeune homme aurait été remercié à la suite de l’annulation de l’émission en question. C’est à ce moment qu’il porte plainte et se dit victime d’un calvaire avec Pierre Ménès.

L’avocat de Pierre Ménès dément toutes les accusations portées contre son client par le jeune Emmanuel Trumer et s’apprête à porter plainte contre l’ex-collaborateur. Il dénonce le comportement du jeune homme et estime que la vraie victime est son client Pierre Ménès qui n’a d’ailleurs jamais été entendu dans l’affaire. Une affaire qu’il traite de « bluff absolu » et qu’il espère démonter à travers sa prochaine plainte.