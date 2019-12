Isolée sur le plan international, la République Islamique d’Iran peut compter sur son fidèle allié russe. Depuis le retrait unilatéral des américains de l’accord sur le nucléaire iranien conclut à Vienne et le rétablissement des sanctions économiques à l’encontre de Téhéran, les relations sont exécrables entre Washington et Téhéran. A plusieurs reprises, Donald Trump a affirmé que l’Iran est un pays qui soutient le terrorisme international.

Le locataire de la maison blanche n’hésite pas à adresser des menaces contre la République Islamique. De leur côté, les autorités iraniennes ne cèdent par aux intimidations des USA, pour Téhéran, les États-Unis sont des impérialistes qui veulent imposer leur politique au reste du monde.

Un entraînement qui vise à mieux lutter contre le terrorisme et la piraterie

Sur le plan international, on peut dire que l’Iran peut compter sur le soutien sans failles de la Russie, tout récemment, s’exprimant sur des médias locaux, Roman Martov, le porte-parole de l’armée russe a indiqué qu’un détachement de la marine russe est en partance pour le port iranien de Tchabahar.

Roman Martov a notifié que les eaux territoriales iraniennes vont accueillir des manœuvres militaires auxquels prendra par la Chine et l’Iran. Ces manœuvres débuteront le 27 décembre prochain. Il y a quelques jours, la Russie avait déjà mené des manœuvres militaires conjointes avec l’Inde en mer d’Arabie, l’opération avait alors été baptisée Indra-2019.

Cette fois, la manœuvre militaire impliquant la Russie, la Chine et l’Iran furent nommés Ceinture de sécurité maritime. Dans une déclaration commune, Sergueï Lavrov le ministre russe des affaires étrangères et Mohammad Javad Zarif,le chef de la diplomatie iranienne ont expliqué que la manœuvre militaire qui se déroulera dans quelques jours a pour but de lutter contre les terroristes et les pirates.