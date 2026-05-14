Mondial 2026 : dates, horaires et calendrier complet des matchs

La FIFA a publié le calendrier complet de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, 48 sélections nationales participeront au tournoi avec l’objectif de succéder à l’Argentine, tenante du titre depuis son sacre au Qatar en 2022.
Le match d’ouverture aura lieu le 11 juin 2026 à Mexico, tandis que la finale se disputera le 19 juillet au MetLife Stadium, dans la région de New York. Selon le calendrier diffusé, la rencontre décisive est programmée à 21 heures, avec un match pour la troisième place prévu la veille.
Une formule inédite à 48 équipes
L’édition 2026 marque un changement majeur dans l’organisation de la Coupe du monde. Jusqu’au tournoi disputé au Qatar, la compétition réunissait 32 nations. L’élargissement à 48 équipes entraîne la création de 12 groupes de quatre sélections et porte le nombre total de rencontres à 104. Le tirage au sort final, organisé par la FIFA en décembre 2025, a permis de répartir les équipes qualifiées dans les groupes A à L. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes accéderont aux seizièmes de finale, une étape qui débutera le 28 juin.
Le Maroc, la France, le Sénégal et l’Algérie fixés
Plusieurs sélections africaines figurent dans des groupes particulièrement suivis. Le Maroc partage le groupe C avec le Brésil, Haïti et l’Écosse. La France évoluera dans le groupe I avec le Sénégal, l’Irak et la Norvège. L’Algérie a été placée dans le groupe J aux côtés de l’Argentine, de l’Autriche et de la Jordanie, tandis que la Côte d’Ivoire figure dans le groupe E avec l’Allemagne, Curaçao et l’Équateur.
La finale prévue le 19 juillet
La phase à élimination directe s’étendra du 28 juin au 19 juillet, avec les demi-finales prévues les 14 et 15 juillet. Le vainqueur de cette 23e édition sera connu au terme de la finale programmée le dimanche 19 juillet 2026.
Calendrier complet (heures indicatives)
- Phase de groupes : du 11 au 28 juin 2026
- Seizièmes de finale : du 28 juin au 4 juillet 2026
- Huitièmes de finale : du 5 au 7 juillet 2026
- Quarts de finale : du 9 au 12 juillet 2026
- Demi-finales : 14 et 15 juillet 2026 à 21h
- Petite finale : 18 juillet 2026 à 23h
- Finale : 19 juillet 2026 à 21h
Calendrier complet des groupes (heures de Cotonou)
Groupe A
- 11 juin, 21h : Mexique – Afrique du Sud
- 12 juin, 4h : Corée du Sud – République tchèque
- 18 juin, 18h : Mexique – Corée du Sud
- 19 juin, 3h : Afrique du Sud – République tchèque
- 25 juin, 3h : Mexique – République tchèque
- 25 juin, 3h : Afrique du Sud – Corée du Sud
Groupe B
- 12 juin, 21h : Canada – Bosnie-Herzégovine
- 13 juin, 21h : Qatar – Suisse
- 18 juin, 21h : Canada – Qatar
- 19 juin, 00h : Bosnie-Herzégovine – Suisse
- 24 juin, 21h : Canada – Suisse
- 24 juin, 21h : Bosnie-Herzégovine – Qatar
Groupe C
- 14 juin, 00h : Brésil – Maroc
- 14 juin, 3h : Haïti – Écosse
- 20 juin, 00h : Brésil – Haïti
- 20 juin, 3h : Maroc – Écosse
- 25 juin, 00h : Brésil – Écosse
- 25 juin, 00h : Maroc – Haïti
Groupe I
- 16 juin, 21h : France – Sénégal
- 17 juin, 00h : Irak – Norvège
- 22 juin, 23h : France – Irak
- 23 juin, 2h : Sénégal – Norvège
- 26 juin, 21h : France – Norvège
- 26 juin, 21h : Sénégal – Irak
Groupe J
- 17 juin, 3h : Argentine – Algérie
- 17 juin, 6h : Autriche – Jordanie
- 22 juin, 19h : Argentine – Autriche
- 23 juin, 5h : Algérie – Jordanie
- 28 juin, 4h : Argentine – Jordanie
- 28 juin, 4h : Algérie – Autriche
Quelques autres affiches à retenir
- Groupe E : Allemagne, Curaçao, Côte d’Ivoire, Équateur
- Groupe K : Portugal, RD Congo, Ouzbékistan, Colombie
- Groupe L : Angleterre, Croatie, Ghana, Panama
Phases finales
- Seizièmes de finale : du 28 juin au 4 juillet
- Huitièmes de finale : du 5 au 7 juillet
- Quarts de finale : du 9 au 12 juillet
- Demi-finales : 14 et 15 juillet à 21h
- Petite finale : 18 juillet à 23h
- Finale : 19 juillet à 21h au MetLife Stadium