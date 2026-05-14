Mondial 2026 : dates, horaires et calendrier complet des matchs

La FIFA a publié le calendrier complet de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, 48 sélections nationales participeront au tournoi avec l’objectif de succéder à l’Argentine, tenante du titre depuis son sacre au Qatar en 2022.

Le match d’ouverture aura lieu le 11 juin 2026 à Mexico, tandis que la finale se disputera le 19 juillet au MetLife Stadium, dans la région de New York. Selon le calendrier diffusé, la rencontre décisive est programmée à 21 heures, avec un match pour la troisième place prévu la veille.

Une formule inédite à 48 équipes

L’édition 2026 marque un changement majeur dans l’organisation de la Coupe du monde. Jusqu’au tournoi disputé au Qatar, la compétition réunissait 32 nations. L’élargissement à 48 équipes entraîne la création de 12 groupes de quatre sélections et porte le nombre total de rencontres à 104. Le tirage au sort final, organisé par la FIFA en décembre 2025, a permis de répartir les équipes qualifiées dans les groupes A à L. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes accéderont aux seizièmes de finale, une étape qui débutera le 28 juin.

Le Maroc, la France, le Sénégal et l’Algérie fixés

Plusieurs sélections africaines figurent dans des groupes particulièrement suivis. Le Maroc partage le groupe C avec le Brésil, Haïti et l’Écosse. La France évoluera dans le groupe I avec le Sénégal, l’Irak et la Norvège. L’Algérie a été placée dans le groupe J aux côtés de l’Argentine, de l’Autriche et de la Jordanie, tandis que la Côte d’Ivoire figure dans le groupe E avec l’Allemagne, Curaçao et l’Équateur.

La finale prévue le 19 juillet

La phase à élimination directe s’étendra du 28 juin au 19 juillet, avec les demi-finales prévues les 14 et 15 juillet. Le vainqueur de cette 23e édition sera connu au terme de la finale programmée le dimanche 19 juillet 2026.

Calendrier complet (heures indicatives)

Phase de groupes : du 11 au 28 juin 2026

Seizièmes de finale : du 28 juin au 4 juillet 2026

Huitièmes de finale : du 5 au 7 juillet 2026

Quarts de finale : du 9 au 12 juillet 2026

Demi-finales : 14 et 15 juillet 2026 à 21h

Petite finale : 18 juillet 2026 à 23h

Finale : 19 juillet 2026 à 21h

Calendrier complet des groupes (heures de Cotonou)

Groupe A

11 juin, 21h : Mexique – Afrique du Sud

12 juin, 4h : Corée du Sud – République tchèque

18 juin, 18h : Mexique – Corée du Sud

19 juin, 3h : Afrique du Sud – République tchèque

25 juin, 3h : Mexique – République tchèque

25 juin, 3h : Afrique du Sud – Corée du Sud

Groupe B

12 juin, 21h : Canada – Bosnie-Herzégovine

13 juin, 21h : Qatar – Suisse

18 juin, 21h : Canada – Qatar

19 juin, 00h : Bosnie-Herzégovine – Suisse

24 juin, 21h : Canada – Suisse

24 juin, 21h : Bosnie-Herzégovine – Qatar

Groupe C

14 juin, 00h : Brésil – Maroc

14 juin, 3h : Haïti – Écosse

20 juin, 00h : Brésil – Haïti

20 juin, 3h : Maroc – Écosse

25 juin, 00h : Brésil – Écosse

25 juin, 00h : Maroc – Haïti

Groupe I

16 juin, 21h : France – Sénégal

17 juin, 00h : Irak – Norvège

22 juin, 23h : France – Irak

23 juin, 2h : Sénégal – Norvège

26 juin, 21h : France – Norvège

26 juin, 21h : Sénégal – Irak

Groupe J

17 juin, 3h : Argentine – Algérie

17 juin, 6h : Autriche – Jordanie

22 juin, 19h : Argentine – Autriche

23 juin, 5h : Algérie – Jordanie

28 juin, 4h : Argentine – Jordanie

28 juin, 4h : Algérie – Autriche

Quelques autres affiches à retenir

Groupe E : Allemagne, Curaçao, Côte d’Ivoire, Équateur

Groupe K : Portugal, RD Congo, Ouzbékistan, Colombie

Groupe L : Angleterre, Croatie, Ghana, Panama

Phases finales