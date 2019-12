Un père de famille a mis à mal deux jeunes hommes surpris à son domicile en compagnie de ses deux filles à Carquefou non loin de Nantes. Le père de famille s’en est pris aux deux jeunes hommes âgés de 16 et 17 ans qui se tenaient en son domicile en compagnie de ses deux filles. Aidé par son cousin et par d’autres personnes, le père a voulu donner une bonne leçon aux deux jeunes hommes. Mais le groupe serait allé trop loin dans sa prétendue leçon.

Les faits remontent à la nuit du samedi 14 au dimanche 15 décembre 2019. Le père de retour d’un mariage a été étonné et énervé de voir chez lui les deux jeunes hommes en compagnie de ses deux filles. Il est alors ressorti chercher du renfort et est revenu en compagnie de son cousin de 24 ans et d’autres jeunes gens pour infliger une bonne correction aux deux jeunes hommes. Le groupe a passé à tabac les deux garçons au point où ils s’en sont sortis avec des blessures à l’arme blanche.

Armés de couteau et de sabre

Les deux jeunes hommes ont déclaré avoir été maltraités par le groupe dont certains seraient armés de couteau et de sabre. L’un des deux jeunes hommes a été blessé à la tête, aux fesses et aux jambes et a dû subir une vingtaine de points de suture. Son ami souffre de nombreux hématomes à plusieurs endroits du corps. Les deux amis ne sont pas en danger car ils ont très tôt été pris en compte par les sapeurs-pompiers.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Nantes pour déterminer les motivations réelles du père de famille. Le père a été mis en examen pour violences avec armes en réunion. Au terme de leur garde à vue, le père et ses acolytes ont été placés en contrôle judiciaire. L’enquête s’annonce plutôt complexe pour les accusés car le père ne pourra même pas prétexter des rapports sexuels des deux jeunes hommes avec ses filles pour se défendre, étant donné que les quatre jeunes discutaient tranquillement à son arrivée.