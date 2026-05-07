USA : une mère recherchée après avoir abandonné ses enfants pendant six semaines pour des funérailles

Une mère de famille de 34 ans est recherchée au Texas après avoir laissé seules ses deux filles de 11 et 6 ans pendant environ six semaines dans une maison jugée insalubre par les autorités. Selon des documents judiciaires du comté de Harris cités par le New York Post, Rayshawna Deanna Dowdell aurait quitté son domicile situé à Katy entre le 17 février et le 30 mars pour assister à des funérailles.

L’affaire a été révélée après le signalement d’une femme ayant accueilli temporairement les deux enfants. D’après un affidavit de probable cause consulté par la presse américaine, les fillettes lui auraient expliqué avoir vécu seules pendant une longue période alors que leur mère se trouvait hors de la ville.

Une enfant de 11 ans chargée de s’occuper de sa sœur

Les enquêteurs du comté de Harris affirment que l’aînée devait assurer seule les besoins quotidiens de sa sœur de 6 ans. Les documents judiciaires indiquent qu’elle préparait les repas, organisait les départs pour l’école et cherchait de quoi manger dans la maison.

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Les autorités américaines précisent également que la mère continuait à communiquer avec ses filles à distance et leur envoyait parfois des repas via l’application Uber Eats. Des échanges de messages récupérés par les enquêteurs montreraient toutefois que l’enfant de 11 ans exprimait sa peur, son épuisement et le manque de nourriture disponible dans le logement.

Selon les constatations des policiers, la maison était encombrée, mal entretenue et disposait de peu de réserves alimentaires. Une porte arrière était également restée déverrouillée.

Les enfants retrouvés dans un autre État

Toujours selon les documents judiciaires, Rayshawna Deanna Dowdell aurait reconnu auprès des adjoints du shérif s’être déplacée pour des funérailles. Les enquêteurs affirment cependant qu’aucun élément numérique ne montre qu’elle avait indiqué à ses filles la date de son retour.

Les services de protection de l’enfance avaient d’abord confié les deux enfants à leur tante. Cette solution aurait ensuite échoué après une altercation physique présumée entre la mère et la nouvelle tutrice des fillettes.

Les autorités accusent désormais la suspecte d’avoir repris les enfants sans communiquer leur emplacement et d’avoir évité plusieurs contrôles de sécurité. Les deux mineures ont finalement été localisées dans l’Ohio, selon les enquêteurs.

Une nouvelle affaire de négligence d’enfants au Texas

Cette affaire intervient quelques mois après un autre dossier ayant marqué le Texas. En 2025, une mère avait été arrêtée à Laredo après qu’une fillette de 4 ans eut été retrouvée seule et affamée près d’un appartement, selon les autorités locales.

Dans le dossier actuel, le tribunal du comté de Harris a fixé la caution de Rayshawna Deanna Dowdell à 50 000 dollars pour abandon d’enfant sans intention de retour. Les registres judiciaires consultés mercredi par plusieurs médias américains indiquaient qu’elle était toujours recherchée par les autorités.