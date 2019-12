2019 aura été marquée par l’engagement de Greta Thunberg. La jeune Suédoise est effectivement devenue une activiste connue et reconnue grâce à ses prises de positions relativement fortes en faveur de l’environnement. Ses multiples déplacements, sa voix et ses discours ont réussi à séduire une grande partie des jeunes de ce monde qui n’hésitent plus à la suivre elle et ses idéaux.

Dans un entretien accordé à la BBC, le père de la jeune adolescente, Svante Thunberg, a accepté de revenir pour la BBC, sur le parcours de sa fille. S’il a reconnu avoir eu du mal à la laisser faire, de peur que tout s’emballe un peu trop vite autour d’elle a finalement accepté de lâcher du lest. Toutefois, ce dernier fut au moins aussi difficile à convaincre que sa femme, Malena Ernman qui a elle aussi été longtemps opposée à l’idée de la voir devenir une activiste si engagée. Toutefois, l’engouement autour de son mouvement a été tel, que ses parents n’ont eu d’autres le choix que de la laisser gérer elle-même son parcours.

Greta Thunberg, soutenue par ses parents

Adolescente timide, Greta Thunberg est dès lors devenue la figure d’une jeunesse qui exprime son ras-le-bol. Son engagement lui, débutera par des sit-in en face du Parlement suédois, tous les vendredis après-midi, le tout, avec sa petite pancarte sur laquelle était inscrit la mention « Grève scolaire pour le climat ». Son histoire fera le tour du monde et aujourd’hui, la jeune adolescente au parcours semé d’embûches, semble être la personne sur qui les jeunes générations peuvent compter. Invitée à discuter aux Nations unies, Greta Thunberg ne cesse d’impressionner.

Les réseaux sociaux n’affectent en rien le combat de la jeune femme

Sa famille elle, en est très heureuse. Son père semble ainsi ravi de voir que sa fille a pu se développer et gagner en assurance. Selon lui, son parcours l’a amené à faire des choses que jamais personne ne pourrait imaginer faire. Devenue une « enfant ordinaire », son père continue de remplir son rôle et tente de la défendre tant bien que mal face aux nombreuses critiques et moqueries dont elle peut être la victime, notamment de la part des climato-sceptiques. Toutefois, ce dernier assure que toute la famille s’était bien préparée à recevoir une part de haine. La lutte est donc partie pour durer.