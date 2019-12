Dans la guerre commerciale qui oppose les USA à la Chine, la célèbre entreprise Huawei y occupe une place primordiale. Mais le cas de l’entreprise chinoise est bien plus complexe que la simple idée d’une querelle entre les deux géants. En effet, ce qui inquiète les Etats-Unis de Donald Trump c’est bien plus le monopole et la puissance que pourrait avoir Huawei si l’entreprise chinoise continuait son ascension.

Première entreprise à maîtriser clairement la technologie de la 5G, Huawei fait peur, et cela bien au-delà du territoire américain. En Europe également le débat fait rage. Faisant face à un boycott sans précédent des entreprises américaines suite à des sanctions de l’administration Trump, Huawei a dû faire face à une mise à l’écart de Google. De fait même s’il utilise toujours android, il n’a plus le droit d’installer les applications et de l’écosystème de Google. Autre point bloquant, les technologies américaines telles que les composants de marques américaines utilisés dans les téléphones ont également été affectés par les sanctions américaines. Un véritable coup dur pour la marque chinoise qui a décidé de trouver des alternatives.

La promesse de Ren Zhengfei, fondateur de Huawei

Mais face à ces sanctions inattendues, le groupe chinois n’a pas baissé les bras. C’est ce qu’on doit retenir de l’annonce de son fondateur,

Ren Zhengfei : « Je crois que nous pouvons construire notre propre écosystème mondial au cours des deux à trois prochaines années… Si les États-Unis ne permettent pas à leurs sociétés de nous fournir des produits, nous avons d’autres options… Si ces options deviennent matures et stables, je ne pense pas que nous travaillerons encore avec des sociétés américaines ». Une manière de dire sans détour que les entreprises américaines seront perdantes à la longue, certains faisant du marché chinois un objectif principal de leur croissance.