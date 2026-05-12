Trump, Xi Jinping : la diplomatie personnelle peut-elle vraiment contenir les tensions sur Taïwan ?

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi 11 mai à la Maison Blanche qu’il évoquerait avec le président chinois Xi Jinping la question des ventes d’armes américaines à Taiwan lors de sa visite en Chine prévue du 13 au 15 mai. Le chef de l’État américain a également assuré ne pas croire à une offensive imminente de Pékin contre l’île, affirmant que son homologue chinois « sait que je ne veux pas que cela arrive ».

Cette déclaration intervient alors que Taïwan reste le principal sujet de friction entre les USA et la Chine. Pékin considère l’île comme une province chinoise et n’exclut pas le recours à la force pour en reprendre le contrôle. Washington, de son côté, maintient depuis plusieurs décennies une politique d’ambiguïté stratégique : les États-Unis reconnaissent officiellement la position chinoise sur l’existence d’une seule Chine, tout en fournissant à Taïwan les moyens de renforcer sa défense.

Les ventes d’armes au centre des discussions

Interrogé sur la poursuite des livraisons d’équipements militaires américains, Donald Trump a indiqué qu’il aborderait directement ce sujet avec Xi Jinping. Le président américain a rappelé que son interlocuteur préférerait que ces ventes cessent.

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La position américaine repose notamment sur le Taiwan Relations Act, qui autorise les États-Unis à fournir à Taïwan les équipements nécessaires à son autodéfense. Depuis les assurances formulées par Washington en 1982, les autorités américaines affirment également qu’elles ne consultent pas Pékin avant d’approuver de nouveaux contrats d’armement destinés à l’île.

Une relation personnelle mise en avant

Donald Trump a insisté sur la qualité de ses relations avec Xi Jinping pour justifier son optimisme. Cette approche rappelle le début de son premier mandat, lorsqu’il avait reçu le dirigeant chinois en avril 2017 dans sa résidence de Mar-a-Lago. À l’époque, il avait multiplié les gestes de courtoisie et laissé entendre qu’un dialogue direct entre les deux hommes pouvait faciliter la gestion des différends bilatéraux.

Depuis, la rivalité entre Washington et Pékin s’est accentuée, tandis que l’armée chinoise a intensifié ses exercices autour de Taïwan, notamment après plusieurs initiatives américaines jugées hostiles par les autorités chinoises.

Taipei veut renforcer la coopération avec Washington

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a réagi mardi 12 mai en affirmant vouloir poursuivre le renforcement de la coopération avec les États-Unis. Son porte-parole, Hsiao Kuang-wei, a déclaré que Taipei entendait continuer à développer ses capacités de dissuasion afin de préserver la stabilité dans le détroit.

La rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, prévue à partir de mercredi à Pékin, sera suivie de près par les autorités taïwanaises, alors que les ventes d’armes américaines demeurent l’un des dossiers les plus sensibles de la relation sino-américaine.