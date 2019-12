Un sujet oppose Téhéran à Paris. Deux chercheurs français sont incarcérés en Iran au grand mécontentement de la France. Il s’agit en effet, des scientifiques Roland Marchal et Fariba Adelkhah qui sont enfermés depuis juin dernier. Cette dernière de nationalité franco-iranienne est détenue avec Kylie Moore-Gilbert une chercheuse australienne. La République Islamique d’Iran les accuse d’ « espionnage » et accuse Roland Marchal de « collusion contre la sécurité nationale ». Dans une missive ouverte envoyée au Centre Universitaire pour les droits humains en Iran (CHRI), ayant son siège à New-York, les deux chercheuses ont affirmé avoir subi de nombreux non-respect « de (leurs) droits humains fondamentaux » ainsi que la « torture psychologique ».

Des accusations forgées de toutes pièces

Elles ont également fait savoir qu’elles se battront au nom de tous les chercheurs et universitaires se trouvant au Moyen-Orient et en Iran qui, tout comme elles sont visés par des accusations « forgées de toutes pièces ». Le 10 décembre 2019, le président français Emmanuel Macron avait demandé la libération immédiate des deux chercheurs, sans obtenir gain de cause. C’est dans ce contexte que Paris a encore demandé à l’Iran, la libération de ses chercheurs. Ainsi dans un communiqué la diplomatie française a demandé à ce que ses « compatriotes Fariba Adelkhah et Roland Marchal soient libérés sans délai ».

Fariba Adelkhah est spécialiste du Chiisme

Le ministère français des Affaires étrangères a fait savoir que l’emprisonnement de ses chercheurs est « intolérable », tout en indiquant avoir fait part de son « extrême préoccupation » à l’ambassadeur iranien concernant la situation de Fariba Adelkhah. Celle-ci a arrêté de se nourrir et « a réitéré (sa) demande d’accès consulaire, jusqu’ici refusée ». Selon le Centre de recherches internationales (CERI), la chercheuse franco-iranienne et Kylie Moore-Gilbert ont commencé une grève de la faim.

D’autres médias ont ajouté qu’elles ont aussi entamé une grève de la soif. Notons que Fariba Adelkhah est une anthropologue, spécialiste du Chiisme une des principales branches de l’Islam. Roland Marchal quant à lui est spécialiste de la corne de l’Afrique. Les deux scientifiques sont membres du CERI de Sciences Po Paris.