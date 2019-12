En Mars dernier, la star canadienne avait avoué à ses fans via les réseaux sociaux que seuls la résolution de « problèmes profondément enracinés », l’avait empêché depuis 2015 de sortir de nouveaux albums, leur promettant une surprise très bientôt. Ce Mardi par le biais d’une vidéo, Justin Bieber, annonçait la sortie le 3 janvier prochain, d’un nouveau single, ‘’Yummy’’ en prélude à un album complet qui devrait sortir avant l’entame d’une longue tournée nord-américaine et canadienne.

L’enfant « fétiche » était de retour

Si l’on croit sa vidéo, Bieber devrait débuter sa tournée le 14 mai prochain à Seattle, Washington, pour l’achever à East Rutherford, New Jersey, le 26 septembre. Pour ce petit génie de la musique canadienne, chanteur et compositeur, le succès avait été très tôt au rendez-vous. En janvier 2010, son premier véritable single, ‘’Baby’’ connaissait un succès international immédiat. Justin avait seulement 16 ans à l’époque.

Après plusieurs autres albums dont le dernier en 2015, l’artiste aux prises avec des problèmes de gestion de la célébrité se serait laissé aller à la consommation de drogues dures et à la dépression. Dans un long post en septembre dernier à ses 120 millions de suiveurs sur Instagram, le chanteur confiait : « j’étais devenu rancunier, irrespectueux envers les femmes et en colère. J’étais devenu distant pour tous ceux qui m’aimaient, et je me cachais derrière, la carapace de l’homme que j’étais devenu ».

Mais ce Mardi, Justin annonçait son grand retour à ses fans. Dans sa vidéo le jeune artiste de 25 ans avait offert en avant-première un extrait de ‘’Yummy’’, le titre phare de son nouvel album. Une chanson qui disait en substance, « En tant qu’êtres humains, nous sommes imparfaits. Mon passé, mes erreurs, toutes les choses que j’ai traversées. Je crois que je suis exactement là où je suis censé être et Dieu m’a là où il veut de moi », toute une rétrospection !