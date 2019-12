Le weekend dernier, l’armée de l’air nigériane a bombardé une position de l’ISWAP, l’État islamique d’Afrique de l’Ouest, située dans l’État de Borno au nord du pays. Plusieurs représentants extrémistes ont perdu la vie dans cette attaque des forces armées, le Nigeria infligeant de fait un lourd revers au groupe terroriste dissident de Boko Haram.

C’est le capitaine de vaisseau et directeur des relations publiques et de l’information au sein de l’armée de l’air nigériane (NAF), Ibikunle Daramola, qui a confirmé l’information à l’occasion d’un point presse organisé pour l’agence NAN. L’officier a ajouté que cette a eu lieu alors que les terroristes s’y attendaient le moins. En plein rassemblement dans leur camp de Kollaram, ces derniers n’étaient ainsi pas préparés à une offensive.

L’armée nigérienne frappe l’ISWAP

Plus précisément, le capitaine Daramola affirme que divers rapports de renseignements, jugés crédibles, ont fait état de réunions et rassemblements dans les bâtiments de cette base. L’officier n’a toutefois pas souhaité en dévoiler davantage concernant le nombre de personnes décédées, affirmant simplement que d’importants éléments de l’ISWAP sont décédés au cours de cette attaque.

Une attaque en guise de réponse

Supposée appuyer les forces terrestres, cette opération apparaît comme étant une réponse à la récente attaque ayant fait une quinzaine de morts au sein de milices progouvernementales. Revendiquée par l’ISWAP, cette attaque a choqué par sa violence et son fort bilan, rappelant une fois de plus qu’au Nigeria, la situation est plus que tendue, l’armée livrant un conflit sans précédent contre les groupes djihadistes. Depuis 2009 et le début du conflit, au moins 35.000 personnes ont déjà perdu la vie.