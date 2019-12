Le glyphosate et les herbicides à base de glyphosate (GBH), dont la nocivité semble avoir été entériné par trois affaires judiciaires aux USA avaient suscité en Afrique, où son utilisation était largement répandue, des débats passionnés sur la pertinence même de son utilisation. De multiples organisations non gouvernementales et autres associations agissant en Afrique dans les domaines de la santé et de l’environnement avaient appelé les états africains à collectivement bannir l’herbicide.

Plus de Glyphosate au Togo

Ce serait par un arrêté du ministère togolais de l’agriculture, de la production animale et halieutique, publié ce jeudi 19 décembre que les acteurs des filières agricoles utilisant le Glyphosate dans le pays, furent avertis que désormais au Togo, « l’importation, la commercialisation et l’utilisation du Glyphosate et tout produit le contenant » étaient interdits sur toute l’étendue du territoire.

Le glyphosate est l’ingrédient principal du Roundup, le composé largement utilisés en Afrique dans l’agriculture ainsi qu’en milieu urbain et rural comme herbicide à large spectre. Seulement, il y a quelques années, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), une agence de l’OMS classait le glyphosate comme « probablement cancérogène ».

Et si aux USA et dans certains pays d’Europe des dispositions avaient été prises en conséquence sur le continent africain selon des observateurs, les mesures étaient plus timorées, car l’attribution de la maladie et de la mortalité aux pesticides difficile à établir, compte tenu de la rareté des cas documentés d’intoxication aiguë et chronique.

Le Togo, et malgré de nombreux débats au Bénin voisin, prenait le premier des décisions radicales en matière de protection de sa population agricole. Avec néanmoins une clause particulière qui exemptait des « dispositions de l’arrêté » et pour une année entière « tout produit le (glyphosate) contenant expédié directement au Togo avant le 30 décembre 2019 ».