En Libye, le conflit s’enracine. Pire encore, de plus en plus d’acteurs internationaux semblent y prendre part. D’un côté, certaines nations comme la Turquie, les Émirats ou encore la Jordanie sont accusées de livrer des armes alors que certains pays comme le Soudan, le Tchad et peut-être même la Russie envoient combattants et mercenaires.

Récemment, de nouveaux acteurs ont également été approchés. En effet, le gouvernement libyen d’union nationale (GNA), directement reconnu par l’ONU au contraire des forces d’Haftar, a appelé pas moins de cinq nations « amies » à l’aide, l’idée étant de mettre en place plusieurs accords sécuritaires, bilatéraux, visant à aider les forces d’Al-Sarraj à venir à bout de celles du maréchal Haftar. Ce dernier tente depuis le mois d’avril dernier de reprendre Tripoli.

Al-Sarraj et le GNA appellent à l’aide

Parmi ces cinq nations, se trouvent les États-Unis, le Royaume-Uni ainsi que l’Italie, l’Algérie et la Turquie. Une manière de généraliser toujours plus un conflit qui se veut déjà bien international. Se pose dès lors la question d’une guerre généralisée. Deux blocs semblent effectivement s’opposer avec, d’un côté, les forces de soutien à l’ONU et au gouvernement Al-Sarraj tandis que de l’autre, le maréchal Haftar peut lui aussi compter sur divers soutiens.

Un conflit qui se généralise

À ce titre, le GNA a décidé d’appeler à l’aide afin de mettre en place une stratégie défensive efficace et pérenne, censée permettre de repousser n’importe quelle agression. Le maintien de la paix et la stabilité de la région sont également à l’ordre du jour. Enfin, Al-Sarraj a décidé de jouer sur la corde sensible européenne, affirmant notamment que cette collaboration permettrait de lutter efficacement contre l’immigration clandestine ainsi que les trafics en tous genres. Un appel que l’ONU a toutefois pointé du doigt.

En effet, selon certains diplomates, la crise en Libye traduit plus qu’une guerre interne, mais une guerre idéologique et politique d’ordre international. Face à l’ingérence de nombreuses nations, l’Égypte et la France sont également accusées de soutenir les forces d’Haftar, le risque d’étincelle est réel, de quoi faire craindre un conflit d’une ampleur encore plus importante que ce qui se fait actuellement alors que les derniers combats ont fait 284 morts et 363 blessés.