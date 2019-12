La célèbre chanteuse américaine Mariah Carey s’est récemment fait remarquer sur la scène musicale. L’artiste a en effet vu sa chanson « All I Want For Christmas Is You » sortie en 1994 dans l’album « Christmas » se hisser à la tête des classements des charts américains hier lundi 16 décembre 2019. Cette consécration qui vient 25 années après la première publication de l’album, a réjoui la Diva.

Elle confié à un média américain qu’elle avait l’habitude de critiquer cette chanson. Elle a indiqué se sentir finalement « capable de l’apprécier » à ce niveau. Sur Twitter, elle a lâché un post laissant voir « on l’a fait ».

Une chanson populaire dans les années 2000

C’est la seconde fois dans l’histoire du Billboard, qui publie un palmarès depuis plus de 70 ans, qu’une chanson de Noël décroche la première place après « The Chipmunk Song » des Chipmunks. Le titre « All I Want For Christmas Is You » était à la troisième place du classement mondial effectué par le site Spotify, mais était le premier au Royaume-Uni.

Même si la chanson était populaire dans les années 90 et 2000, elle a profité d’un coup de pouce au moment où elle a été introduite dans la bande originale du film « Love Actually » sorti en 2003. Aussi a-t-elle bénéficié d’une nouvelle campagne de promotion, avec une seconde sortie de l’album « Chritsmas » ainsi qu’une nouvelle vidéo.

19 titres numéro un

L’arrivée de la fête de Noël, une bonne utilisation des réseaux sociaux et une tournée de Mariah Carey aux Etats-Unis ont également permis à la star d’obtenir ce résultat. Notons que cette nouvelle consécration de la diva, est la première que la chanteuse a obtenu depuis 11 ans. Pour rappel, dès le début de sa carrière Mariah Carey a eu 19 titres qui ont été classés numéro un des ventes aux Etats-Unis.