La radio Soleil Fm n’émet plus depuis le 18 décembre dernier. La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) l’a mise hors tension pour défaut de renouvellement de convention. En réalité, la station, via son directeur, était déjà dans une procédure de renouvellement de cette convention. Mais la HAAC a estimé que c’était une violation de la réglementation qui exige que ce soit le promoteur qui le fasse.

Pour Me Paul Kato Atita on ne peut pas analyser cette décision sans évoquer le jugement rendu par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cadhp) en faveur de Sébastien Ajavon et que l’état du Bénin refuse d’exécuter. « Soleil FM et son promoteur sont au cœur de la décision de la Cadhp » fait remarquer l’avocat invité sur le plateau de l’émission 100% Bénin le 24 décembre 2019.

Soleil Fm était devenue un patrimoine du peuple

Il rappelle également que la Cadhp a ordonné à l’Etat béninois de restituer à l’homme d’affaires « toute sa virginité judiciaire sur toute la ligne ». Mais l’Etat fait obstruction à cette décision de justice empêchant M Ajavon de rentrer au pays. Ce qui est surprenant, relève l’avocat, c’est que ce même état , qui refuse d’exécuter le jugement dit par le biais de l’un de ses démembrements, au président d’honneur de l’Usl de « venir signer un papier ».

« Si tu ne le fais pas, je rejette le dossier de ton entreprise. Laquelle entreprise était au centre de ce procès d’Arusha » martèle l’homme de droit. En agissant ainsi, l’Etat béninois « provoque une prorogation de sa condamnation » estime M Kato Atita. Il a par ailleurs indiqué que la radio soleil Fm était devenue un patrimoine du peuple.

Vincent Foly: “La HAAC se comporte comme un père fouettard “

C’était de son point de vue, « le symbole de la vivacité de la démocratie. C’est la seule radio qui transmet le message de l’opposition et de la mouvance. Si on l’a enterrée c’est qu’on a enterré la démocratie » fait-il clairement savoir. Son point de vue est partagé par Vincent Foly, le directeur de publication du Journal La Nouvelle Tribune, un média suspendu depuis plus d’un an par la même HAAC.

Pour M Folly qui était également invité sur le plateau de la chaîne de télévision, ce qui arrive à Soleil FM est le « signe que nous ne sommes plus en démocratie pluraliste ». « La HAAC se comporte comme un père fouettard »ajoute le journaliste qui rappelle que le rôle de l’institution de régulation est de protéger la presse