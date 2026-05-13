Bénin : Un appui logistique important pour transformer l’éducation

L’éducation au Bénin vient de franchir une étape majeure avec la remise officielle de 16 véhicules pick-up, une initiative du programme Weziza Educ. Cette cérémonie s’est déroulée le mardi 12 mai 2026 à Cotonou, sous l’égide du ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, en présence de représentants de l’Unicef et d’autres acteurs clés du secteur éducatif.

L’objectif principal de cet investissement est de faciliter la mobilité des équipes sur le terrain. En améliorant le suivi des activités et l’accompagnement de proximité des enseignants, le programme entend garantir une meilleure qualité de l’enseignement et, par extension, de meilleurs résultats d’apprentissage pour les élèves.

Au-delà de la logistique, le programme Weziza Educ porte une ambition forte : l’accélération de l’éducation des filles et la transformation profonde du système éducatif béninois pour le rendre plus inclusif et performant. Ousmane Niang, représentant de l’Unicef, a souligné que ce matériel vient consolider les efforts de l’État pour une école moderne.

Le ministre Salimane Karimou a exprimé sa profonde gratitude envers les partenaires internationaux, précisant que cette première vague de véhicules n’est qu’une partie d’un plan plus large touchant plusieurs composantes du système, y compris les affaires sociales.

Le programme Weziza Educ, soutenu par le partenariat mondial pour l’éducation (GPE) et l’Unicef, vise à renforcer les capacités opérationnelles des structures d’encadrement pédagogique sur l’ensemble du territoire béninois. La dotation de ces 16 véhicules est destinée aux circonscriptions scolaires (CS) et aux circonscriptions d’inspection pédagogique (CIP). Cette remise de clés, bien que sobre, marque un tournant décisif dans la mise en œuvre de la politique éducative du gouvernement béninois, affirmant sa volonté de ne laisser aucun enfant, et particulièrement aucune fille, au bord du chemin de la connaissance