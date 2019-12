Face aux récentes menaces nord-coréennes divers acteurs régionaux ont décidé de hausser le ton afin d’inviter Pyongyang à cesser toutes provocations inutiles. À ce titre, la Chine, la Corée du Sud et le Japon ont récemment organisé un sommet extraordinaire, symbolisant l’unité des nations principalement concernées, et ce, malgré certaines distensions entre les gouvernements japonais et sud-coréens notamment.

Toutefois, l’objectif ici, est commun. En effet, l’idée est de garantir la dénucléarisation totale de la péninsule ainsi que la paix durable dans la région. Des objectifs confirmés par le Premier ministre chinois, Li Keqian, qui a insisté sur le fait que les multiples provocations nord-coréennes doivent rapidement cesser. Un message partagé par Tokyo et Séoul et qui intervient quelques jours après que Pyongyang ait multiplié les tirs de fusées directement depuis sa base de Sohae.

La Chine invite la Corée du Nord à la raison

Outre ses multiples provocations militaires, la Corée du Nord a décidé d’accentuer la pression sur Washington, imposant au gouvernement américain un ultimatum concernant les discussions et les négociations. Soucieuse de voir son problème être rapidement réglé et de voir les sanctions internationales imposées à son encontre être levées, le gouvernement nord-coréen a affirmé que l’administration américaine avait jusqu’à la fin de l’année pour trouver une solution sous peine de recevoir « un cadeau de Noël ».

Washington, en mesure de négocier avec Pyongyang ?

Une sortie qui intervient alors qu’un réchauffement inédit dans les relations entre Pyongyang et Washington a été observé en 2018. Depuis, la situation a bien évolué et Pyongyang multiplie les petites attaques afin de rappeler que son dossier doit rester prioritaire. En outre, la Corée du Nord ne semble pas être prête à négocier avec qui que ce soit d’autre. Le voisin du Sud, est toujours vu avec une certaine froideur avec l’agence KCNA a récemment moqué le Japon, le qualifiant de « nain politique ». Shinzo Abe, son Premier ministre, a d’ailleurs été comparé à un idiot, et ce, à plus d’une reprise.

L’unité de l’Asie face à la colère nord-coréenne

Point positif de ces multiples brimades et moqueries, le rapprochement des acteurs régionaux. Ainsi, Shinzo Abe a rencontré le président sud-coréen Moon Jae-in du côté de Chengdu, à l’occasion de ce sommet tripartite, pour la toute première fois depuis plus de quinze mois. Une manière pour ces deux nations d’échanger sur ce sujet sensible et de rapprocher les politiques afin de faire front commun. Toutefois, afin de s’assurer de la réussite de cette stratégie, les deux leaders ont appelé à des conversations franches et directes afin de gommer les non dits.