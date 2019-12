Les langues commencent à se délier quant à la décision annoncée comme historique de la disparition prochaine du franc Cfa. Une décision rendue publique à la faveur de la visite du président français en Côte d’Ivoire de Houphouet Boigny. Tout un symbole ! C’est en effet de la bouche des deux présidents hôtes que la nouvelle a été portée à la connaissance du monde entier, y compris les premiers intéressés que sont les citoyens ouest africains.

L’effet d’annonce recherché a eu lieu d’autant que personne n’avait prévu un tel développement de l’actualité en un temps aussi record. C’est dire que les Kémi Seba , Mamadou koulibaly et autres Kako Nubukpo (tous deux professeurs agrégés d’économie) ne prêchaient pas dans le désert. Au contraire ! Le bruit de leurs dénonciations tapageuses et irrévérencieuses à souhait est bel et bien parvenu aux oreilles des décideurs des pays de l’Uemoa qui faisaient simplement mine de ne rien entendre. Il n’empêche !

Passée l’émotion du premier jour, on commence à comprendre surtout après avoir écouté l’interview accordée à Rfi ce lundi 23 décembre par le ministre Romuald Wadagni que rien ne se passera en juillet 2020, comme semblait l’affirmer Allassane Ouattara.La monnaie Eco ne sera pas dans nos portefeuilles avant plusieurs années, semble –t-il dire. Comme si Ouattara en faisant son annonce spectaculaire ne savait pas que le glissement d’une monnaie à une autre devait suivre tout un processus.

A quelque chose malheur est bon ! Pour la première fois, les dissensions jusque-là chuchotées comme un secret d’alcôve, entre pays francophones favorables à la parité fixe et ceux prêchant pour la flexibilité du taux de change dans un panier de devises sont apparues au grand jour. Le Niger et le Burkina œuvreraient en faveur d’une flexibilité du taux de change .(On ne sait rien de la position de notre néo-panafricaniste bien aimé ).

Ce qui laisse supposer qu’il n’est pas certain que l’ogre nigérian, hostile à toute ingérence de la France se laissera séduire par les mesures cosmétiques que sont le retrait des officiels français des institutions bancaires et le retour des réserves de change à nos pays. D’autant que la Banque de France continuera de soutenir l’arrimage à l’euro.

Pour la simple et bonne raison qu’étant entendu que tout le monde est d’avis que le passage d’une devise à une autre ne se fait pas du jour au lendemain, la main- mise de la France sur la future monnaie Eco a encore de beaux jours , sinon de belles années , devant elle. Et gageons qu’elle fera tout pour rendre cette main- mise pérenne, pour maintenir sa position de puissance moyenne dans un monde désormais pluri polaire.



On en vient à la conclusion évidente que le discours pessimiste sur l’effondrement de l’économie de nos pays qui sous-tend cette idéologie de l’incapacité du nègre africain à gérer sa propre monnaie est surestimée à dessein pour perpétuer cette domination insidieuse de la France sur nos économies ! Car il est aujourd’hui difficile de croire que ce qui réussit aux petits pays du continent comme la Gambie, le Burundi, le Rwanda pour ne citer que quelques-uns qui ont leur propre monnaie ne puisse pas réussir à l’ensemble des pays de l’Uemoa avec la Côte d’Ivoire dont on dit qu’elle détient les 40% des ressources de la Zone Uemoa ? Et comment continuer à nous faire croire qu’avec le Nigéria et toutes ses immenses ressources pétrolières et gazières , le Ghana avec son café cacao et son désormais pétrole, sans oublier la Guinée débarrassée de son leader octogénaire qui rêve d’une présidence à vie, la future monnaie ECO ne sera pas aussi sinon plus forte que l’euro d’un continent en pleine décadence ? Comment continuer à accepter que le BIHR éthiopien peut être plus fort que le franc Cfa, ?( 1Bihr éthiopien valait 30fr cfa à mon dernier passage dans ce pays en février dernier)?Cette Ethiopie qu’on dit secouée par des mouvements irrédentistes prônant ouvertement le séparatisme qui menace la cohésion d’un empire pourtant multi séculaire.

Moi y en a franchement marre de la tutelle continue de la France sur la politique monétaire de nos pays !!