Des patients dentaires du monde entier se rendent dans une ville européenne visitée par le Danube … et par des millions de touristes, certains d’un genre nouveau. Budapest a atteint une nouvelle renommée, devenant l’une des villes les plus visitées d’Europe centrale à partir des années 1990, après d’importants changements géopolitiques dont la plupart des lecteurs se souviendront.

Parmi les voyageurs venant à Budapest, beaucoup souhaitaient vivre des vacances européennes abordables mais qualitatives. Les merveilles architecturales de la ville ont certainement contribué à la rendre célèbre.

Sans entrer dans les guerres passées, la politique actuelle ou les défis religieux au sein de l’Union européenne, on peut facilement comprendre l’attrait de Budapest. Même les touristes qui sont allés dans de nombreux endroits du monde seront étonnés de ce qui a été construit il y a des siècles. Mais en dehors des sites touristiques, il y a une autre attraction de Budapest qui est des soins dentaires de haute qualité à des tarifs abordables. Il y a tellement de gens qui se rendent en Hongrie depuis la France pour des soins dentaires, qu’il est probable que vous ayez aussi quelqu’un dans le cercle de vos amis ou de vos proches qui s’est fait réparer les dents à Budapest.

Cette opportunité attire des milliers de touristes de nombreux pays d’Europe occidentale et même du continent américain. En Europe occidentale, le coût des traitements dentaires est si élevé que, malheureusement, les patients ne peuvent pas se permettre un traitement dentaire plus sérieux chez le dentiste local. Certains traitements sont pris en charge par la Sécurité sociale en France mais pas tous. Ces traitements sont généralement médicalement justifiés pour une bonne santé bucco-dentaire, comme les couronnes, les incrustations ou les prothèses dentaires. La sécurité sociale ne fournit ni ne soutient les traitements dentaires à des fins esthétiques. Le remplacement des dents avec des implants n’est pas non plus pris en charge, ce qui est de loin le plus cher.

En vieillissant, vous perdez vos dents et l’implant est la solution de remplacement dentaire la plus récente. Ce traitement n’est pas pris en charge par la Sécurité Sociale et les cliniques dentaires proposent ce traitement à des prix si élevés à leurs patients, que ce type de soins est quasiment inaccessible aux gens ordinaires en France.Étant donné que les taux de traitement dentaire sont plus favorables en Hongrie qu’en France et que la qualité est élevée, de nombreuses personnes préfèrent se rendre en Hongrie pour un traitement. Ce ne sont pas seulement les taux inférieurs qui sont attractifs en Hongrie pour les Français, mais les patients reçoivent le même montant de remboursement après les soins dentaires en Hongrie qu’en France. Ainsi, les économies peuvent être doublées! Les patients du tourisme dentaire viennent généralement à Budapest pour une dentisterie esthétique ou un traitement implantaire

Traitements dentaires à des fins esthétiques

Si vous n’êtes pas satisfait de votre sourire parce que l’alignement, la forme ou la couleur de vos dents ne sont pas esthétiques, il existe plusieurs façons d’aider. Il existe également des solutions invasives ou moins invasives.

Le traitement avec l’orthodontie nécessite un processus très long qui prend des années et nécessite des soins médicaux toutes les 6-8 semaines à Budapest. Ainsi, ce type de traitement n’est rentable que pour les touristes dentaires qui viennent régulièrement à Budapest pour d’autres raisons.

Facettes – Si vous n’avez besoin que d’une intervention mineure parce que les dents de devant sont saines, il vous suffit de réparer une petite dent ébréchée ou d’améliorer la forme de la dent, alors les facettes sont recommandées. Au cours de ces traitements, le dentiste enlève quelques dizaines de millimètres de la surface des dents de devant et colle la facette sur cette zone polie. Les facettes procurent un effet très esthétique très similaire à la couleur et à la forme des dents d’origine. Les facettes de haute qualité sont disponibles en zirconium ou E-max (céramique complète). Les facettes en zirconium et E-max sont proposés à des prix similaires. Ils sont généralement disponibles à 300-330EUR / pièce à Budapest. Parce que le travail de laboratoire dentaire est nécessaire pour fabriquer les facettes, il faut généralement 5 jours ouvrables pour en faire 10-16 pièces pour une cure de jouvence à Budapest. Il est bon de savoir qu’une fois que nous avons mis les facettes sur les dents, elles seront toujours nécessaires car l’émail a été retiré. Avec une hygiène buccale adéquate, les facettes doivent normalement être remplacées après une période de 8 à 13 ans.

Couronnes – Si vos dents de devant présentent un problème plus grave, comme des plombages ou des dents qui dépassent ou se cassent, seules les couronnes pourront vous aider. Il existe plusieurs types de couronnes à Budapest. La couronne céramo-métallique sont les moins chères disponibles de 150GBP. Celles-ci sont très durables mais généralement déconseillées pour les dents de devant car elles sont les moins similaires aux vraies dents. Nous pouvons obtenir un très bel effet naturel avec des couronnes en zirconium ou en céramique. Les prix des couronnes en zirconium commencent à 330EUR et les couronnes en porcelaine complète sont disponibles à 420EUR. Lors de la préparation des couronnes, non seulement l’avant mais également toute la surface dentaire sont limés par le médecin. Vous perdez 30% du matériau dentaire car la couronne recouvre toute la dent comme un capuchon. Si vous souhaitez avoir une couronne sur vos dents de devant pour améliorer votre sourire, il faut généralement préparer 8 à 12 couronnes en 5 jours ouvrables. Avec une bonne hygiène buccale, la durée de vie des couronnes est d’environ 10 à 15 ans. Pour les dents qui ont déjà une couronne, vous ne pouvez pas y mettre de facette plus tard, seulement une couronne à nouveau.

Remplacement dentaire de restauration avec des implants

Il y a encore quelques décennies, la restauration dentaire pour les dents manquantes n’était possible qu’avec des bridges. Lorsque des bridges sont utilisés, des dents saines à côté de l’écart des dents doivent être limées, car elles servent de piliers pour le bridge. De plus, les bridges peuvent être utilisés pour un maximum de trois ou peut-être quatre espaces dentaires adjacentes, mais pas pour un espace dentaire plus long. Les implants peuvent être utilisés pour traiter une espace dentaire de n’importe quelle taille de manière à ce que les dents saines adjacentes aux dents manquantes ne soient pas limées par un dentiste. Il existe plusieurs applications possibles pour les implants, voyons les plus courantes. Les traitements dentaires où un implant est utilisé nécessitent 2 visites à Budapest. La première visite, lorsque l’implant est implacé, prend deux jours ouvrables et cette période est indépendante du nombre d’implants à poser. La durée de la deuxième visite dépend du nombre de couronnes installées sur les implants.

Implant individuel pour remplacer une dent manquante – Dans ce cas, le dentiste implacera une vis / implant dentaire dans la mâchoire. Un temps de guérison de 3 à 6 mois est nécessaire pour une ossification correcte. Après cette période, l’os de la mâchoire se développe autour de l’implant et il devient si stable comme de vraies racines dentaires. Après le temps de cicatrisation écoulé, le dentiste implace un pilier dans l’implant et impose une couronne sur le pilier. La deuxième visite, lorsque la couronne est faite, prend généralement 4 jours ouvrables. Le coût d’un remplacement dentaire avec un seul implant + pilier + couronne est disponible à partir de 930EUR à Budapest hors frais de vol et d’hébergement.

Bridge maintenu par implant – Cette solution est appliquée par votre dentiste s’il y a au moins 3 dents manquantes l’une à côté de l’autre. Dans ce cas, lors de la première visite, le médecin implace un implant à chaque extrémité de l’espace dentaire. Après le temps de cicatrisation, lors de la deuxième visite, soit 5 jours ouvrables, le bridge est terminé et posé sur les implants. Un bridge à 3 éléments avec deux implants (pour couvrir un espace de 3 dents) est disponible à partir de 2,050 EUR en Hongrie. Il est également possible de réaliser un bridge à 4 unités. Si vous avez besoin d’un bridge plus long, au milieu de l’espace, une vis supplémentaire est placée afin de servir de pilier supplémentaire pour la stabilité.

Restauration complète de l’arche All-on-4 ou All-on-6 – Les restaurations complètes de l’arche sont appliquées avec des procédures «All-on». Cette méthode est utilisée au cas où vous auriez juste quelques dents endommagées dans l’arcade ou si vous n’en avez pas du tout. Les dents endommagées sont extraites si besoin est. Si le dentiste applique cette procédure, 4 ou 6 vis sont placées dans la mâchoire lors de la première visite. Après le temps de cicatrisation terminé, une prothèse complète sera placée sur les implants. Il s’agit d’une solution fixe, cette prothèse ne peut pas être retirée de la bouche par vous, uniquement par le dentiste. La deuxième visite, qui consiste à préparer la prothèse, dure 5 à 7 jours ouvrables à Budapest. Le All-on-4 est une solution économique car il ne nécessite pas de soulèvement des sinus ni de greffe osseuse. Il est disponible autour de 4,500 EUR pour une mâchoire à Budapest.

L’All-on-6 est un peu plus cher car il nécessite 6 vis d’implant et un soulèvement des sinus ou une greffe osseuse peut être nécessaire dans la région molaire. Cependant, cela fournit une solution plus stable car la prothèse est soutenue par 6 implants. Le All-on-6 coûte environ 6,300 EUR à Budapest. Les solutions «tout-en-un» sont très similaires aux dents naturelles. Ils offrent une mastication sûre, souriante et une perception gustative parfaite. Il améliore également l’esthétique car un ensemble complet de dents dans la bouche rajeunit également l’apparence du visage.

Combien pouvez-vous économiser sur les soins dentaires à Budapest?

Eh bien, comme vous pouvez le voir, les prix dentaires sont très compétitifs à Budapest par rapport à votre dentiste à domicile. En moyenne, vous pouvez économiser jusqu’à 50 à 70% sur les frais dentaires en Hongrie, à l’exclusion des frais de vol et d’hébergement. Les prix varient à Budapest clinique par clinique, et le coût de vos soins dentaires dépendra également des matériaux et des périodes de garantie. La règle générale est que plus vous aurez besoin de soins dentaires étendus, plus vous économiserez en Hongrie. Mais les prix sont tellement attractifs à Budapest, que les Anglais s’envolent pour Budapest même pour un traitement d’implant dentaire.

Se rendre à Budapest pour des soins dentaires

Budapest étant au cœur de l’Europe, vous pouvez facilement y accéder depuis n’importe quelle ville européenne par des vols pas chers. Il y a beaucoup de vols directs de différentes villes françaises à Budapest. L’aéroport de Budapest est à seulement 25 minutes en voiture du centre-ville, donc le voyage porte-à-porte depuis la France ne prend pas plus de quelques heures. Les cliniques hongroises spécialisées dans le tourisme dentaire sont situées au cœur de Budapest, il vaut donc la peine de réserver un hébergement dans la ville, car vous serez proche de la clinique et des sites touristiques de Budapest.

Les prix généraux de Budapest sont bien inférieurs aux prix d’Europe occidentale. Ainsi, non seulement les soins dentaires y sont beaucoup moins chers, mais aussi l’hébergement, la nourriture, les transports… etc. Donc, si vous décidez de vous faire soigner les dents en Hongrie, les autres coûts en plus des frais dentaires ne seront pas importants et pourront être bien prévu. Certaines personnes parlent français et presque tout le monde parle anglais à Budapest, vous n’avez donc pas à avoir peur des difficultés de communication. Si vous ne parlez pas anglais, les cliniques mettent généralement à votre disposition un traducteur sans frais supplémentaires.

Quelques raisons du tourisme dentaire en Hongrie

Il existe de nombreuses raisons pour le tourisme dentaire en Hongrie. La première et la plus importante raison est les prix très avantageux. Les prix sont très compétitifs et la qualité du traitement et le travail des dentistes de Budapest est très élevée. En Hongrie, la formation des dentistes est très avancée, 30% des étudiants en médecine dentaire venant de l’étranger. En plus de bons prix et de haute qualité, les temps de traitement rapides sont attractifs. Alors que chez un dentiste local, vous pouvez recevoir un traitement pendant des semaines ou des mois, en Hongrie, le même traitement peut être complété en quelques jours. Le tourisme dentaire, comme son nom l’indique, peut être combiné avec des vacances. Étant donné que chaque rendez-vous ne dure pas plus de 1,5 à 2,5 heures, le touriste dentaire a beaucoup de temps à consacrer à l’exploration de la ville. Et Budapest regorge d’attractions, de spas, de musées et de spécialités culinaires. Depuis la Hongrie est un petit pays et Budapest est au milieu du pays, tous les sites touristiques du pays peuvent être atteints en 2-3 heures en voiture pour ceux qui ont déjà découvert Budapest.

Quelques bons à savoir si vous êtes en Hongrie pour faire réparer vos dents

Les cliniques, spécialisées dans le traitement des patients étrangers, vous offrent des services supplémentaires en plus des soins dentaires comme la réservation d’hôtel et les services de navette.

Si votre traitement n’est pas urgent, vous pouvez planifier votre voyage pour des saisons de tourisme basses, par exemple en hiver après Noël, lorsque les tarifs des vols et des hôtels sont plus bas. Si vous pouvez réserver des vols et des hôtels des mois à l’avance, les prix sont toujours plus bas. Si vous avez besoin de soins considérables, vous recevrez probablement des remises supplémentaires de la clinique.