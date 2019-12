Finies les sorties et autres virées entre potes ! Neymar a décidé de reprendre sa vie en main. Le footballeur brésilien a opté pour une hygiène de vie plus rigoureuse et plus stricte. Une hygiène de vie faite essentiellement davantage d’entraînement et de moins de sortie.

Le déclic aura été cette année 2019. Une année calvaire pour l’attaquant auriverde du PSG qui aura connu une succession de blessures. Trois blessures. D’abord le crack du PSG avait été blessé au pied au niveau du métatarse dès le mois de janvier. Une blessure qui l’avait contraint à déclarer forfait pour les huitièmes de finale de la Champions League. Une blessure mal soignée car en juin de la même année, la même blessure était revenue, forçant le brésilien à déclarer forfait pour la Copa America.

Une thérapie plutôt convainquante

Des blessures qui l’avaient éloigné des terrains de foot. Conséquence : il n’avait même pas été nominé pour le ballon d’or 2019. Une année à vite oublier pour le brésilien. L’heure est donc à la prise de conscience chez Neymar.

Une prise de conscience qui passe par une intensification des entrainements et une diminution des sorties et des fêtes. Une thérapie que le brésilien a commencé à mettre en œuvre et dont les premiers résultats sont plutôt convainquants. Déjà cinq buts et six passes décisives cette saison. Le travail paie toujours et Neymar l’aura compris.