Classement FIFA : battue par la Côte d’Ivoire, la France perd la 1re place au profit de l’Argentine

L’équipe de France a perdu sa place de numéro un mondial au classement FIFA, au lendemain de sa défaite jeudi 4 juin à Nantes face à la Côte d’Ivoire (1-2) en match amical de préparation à la Coupe du monde. C’est l’Argentine qui récupère la tête du classement, sans avoir disputé la moindre rencontre depuis le 1er avril.

La chute des Bleus ne se limite pas à une position : c’est l’Espagne qui s’intercale également entre la France et l’Argentine, reléguant les hommes de Didier Deschamps à la troisième place. Les Espagnols, qui n’ont concédé qu’un nul face à l’Irak (1-1) en préparation, ont perdu moins de points au classement FIFA que les Français, sans toutefois engranger suffisamment pour ravir la première place à l’Albiceleste.

L’Argentine en tête sans jouer

Le bond argentin au sommet du classement mondial tient à une arithmétique favorable plutôt qu’à une performance récente. La sélection dirigée par Lionel Scaloni n’a pas foulé un terrain depuis sa large victoire face à la Zambie (5-0), il y a plus de deux mois. Le système de calcul du classement FIFA, basé sur un coefficient évolutif tenant compte des résultats sur quatre ans, a mécaniquement repositionné l’Albiceleste au premier rang à la faveur du faux pas français.

Un classement encore provisoire avant le Mondial

La hiérarchie actuelle reste susceptible d’évoluer avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, fixé au 11 juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La France dispute un deuxième match de préparation lundi 8 juin à Lille contre l‘Irlande du Nord (21h10). L’Argentine, elle, doit encore affronter le Honduras puis l’Islande, tandis que l’Espagne reçoit le Pérou. Ces résultats alimenteront la prochaine mise à jour du classement FIFA, attendue avant le début de la compétition.

Pour les Bleus, la priorité reste leur entrée en lice au Mondial face au Sénégal, le 16 juin à East Rutherford, dans le New Jersey, dans le cadre du groupe I aux côtés de l’Irak et de la Norvège.