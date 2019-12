Les autorités canadiennes en charge de la Santé ont réagi suite à l’annonce qui a été conjointement faite par le département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis et l’administration américaine des denrées et des médicaments.

Une décision inédite selon les autorités américaines

Ces deux entités américaines indiquaient ce mercredi matin qu’il serait bientôt possible pour les Américains d’avoir des médicaments dont le prix serait moins élevé. Selon l’annonce, une loi est en préparation afin de permettre l’importation de médicaments sous prescription en provenance du Canada. Le choix aurait été porté sur le Canada à cause des prix relativement accessibles de ces produits dans le pays.

« Aucun président de l’histoire n’avait auparavant demandé à la FDA (agence américaine du médicament) d’ouvrir la porte à l’importation sûre de médicaments en provenance du Canada », avait déclaré le secrétaire à la Santé Alex Azar à la faveur d’une conférence de presse téléphonique.

La discussions se poursuivent…

Mais cette réforme qui répond à une promesse de campagne de Trump est loin d’être effective selon les autorités d’Ottawa. Elles estiment également que l’importation des produits de leur pays n’aura pas une incidence majeure sur le prix.

A en croire les confidences qui ont été faites par Thierry Bélair, directeur des communications de la ministre de la Santé à un média, les pourparlers seraient toujours en cours avec la présidence américaine ainsi que le département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis.

Il a réaffirmé la volonté des autorités canadiennes à assurer à leurs ressortissants la fourniture des médicaments dont ils ont besoin. Notons que les autorités américaines ont pris cette initiatives à cause à cause des prix relativement élevés des produits dans le pays. Selon certaines études qui ont été faites, le prix de l’insuline aurait triplé entre 2007 et 2017.