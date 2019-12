Après l’arrestation de l’homme d’affaires et promoteur de lutte avec frappe Luc Nicolaï quelques jours après l’annonce du combat choc entre Modou Lo, actuel roi des arènes et Ama Baldé de l’écurie Falaye Baldé, la question sur la possibilité de la tenue du combat a été soulevée. William Nicolaï, fils du promoteur a tenu à rassurer sur la tenue du combat et a demandé aux lutteurs de continuer leur préparation à cet effet.

Pas de blocage selon William Nicolaï

William Nicolaï a brisé le silence sur la tenue de ce combat très attendu par les amateurs de lutte. Ce dernier qui dirige la structure Luc Nicolaï and co en l’absence de son père souligne : “Le contrat a été signé, les lutteurs ont encaissé leurs avances. Il reste des choses à finaliser avec Modou Lo mais rien qui puisse bloquer le combat“. William Nicolaï qui soutient avoir acquis de l’expérience dans l’organisation de tels événements pour avoir travaillé au sein de la structure Luc Nicolaï and co sous l’aile de son père demande aux deux camps de se tenir prêts puisque le combat aura lieu.

Pour rappel le promoteur de lutte et patron de la structure Luc Nicolaï and co a été arrêté mercredi dernier alors qu’il venait d’annoncer la tenue du combat de lutte pour l’année 2020. Pour rappel Luc Nicolaï avait bénéficié d’une liberté provisoire après avoir été condamné à une peine de 5 ans de prison dont un an avec sursis dans une affaire de saisie de drogue à l’hôtel Lamantin Beach en 2015.