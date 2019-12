Lorsque le conflit syrien a éclaté en 2011, nul ne pouvait imaginer l’ampleur du désastre humanitaire qui allait se jouer sous les yeux de la communauté internationale. Surfant sur la vague des contestations sociales des printemps Arabes, le déclenchement de la crise syrienne qui avait des fondements socio-politiques s’est transformé par la suite en une terrible guerre civile qui a fait des milliers de morts et de nombreux déplacés.

Au début de la crise syrienne, c’est l’Organisation des Nations Unies qui fut mandatée pour tenter de trouver une issue pacifique. Cependant, vu l’enlisement du conflit et devant l’avènement de groupes terroristes extrêmement dangereux, la crise s’est complexifié avec de nombreuses variantes à prendre en compte.

Une situation très alarmante

Le président Bachar Al Assad, qui ne bénéficiait d’aucun soutien à l’international, excepté celui de la Russie et a qui on demandait de rendre pouvoir est devenu un moindre mal aux yeux de la communauté internationale. Dès lors, les populations civiles furent pris en tenaille entre les bombardements du régime de Damas et de son allié russe puis de la terreur que faisaient régner les groupes terroristes.

Résultat, des milliers d’innocents ont péri dans l’un des pires conflits de cette décennie. De nombreux rapports Onusiens ont montré que Bachar al Assad a utilisé des armes neurotoxiques contre son propre peuple. Tout récemment, deux ONG, à savoir Médecins du monde et l’Union des organisations de secours et soins médicaux ont interpellé le président français Emmanuel Macron sur le désastre humanitaire qui est en train de se jouer en Syrie.

Les deux ONG appellent l’État français à mener des actions concrètes pour venir en aide aux populations civiles qui sont des victimes collatéraux des combats et des bombardements. Selon des médias français, Médecins du monde et l’Union des organisations de secours et soins médicaux ont demandé un rendez-vous avec Emmanuel Macron pour lui faire part de la situation dramatique qui se joue en Syrie.