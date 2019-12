Un drame évité de justesse. En effet, dans l’Illinois, aux États-Unis, une famille bien failli périr à l’occasion des fêtes de fin d’année, la faute à un drone défectueux. Ainsi, le soir avant l’ouverture des cadeaux, l’engin a subitement pris feu. En l’espace de quelques instants, c’est toute la maison qui s’embrase, poussant la famille à très vite devoir quitter les lieux.

Céleste Robinson et son époux avaient tout prévu. Souhaitant faire plaisir à leurs enfants, le couple se décide à acheter un drone. Afin de le rendre opérationnel, ce dernier est chargé le soir même de Noël, de quoi permettre à tout le monde de s’amuser avec dès l’ouverture des cadeaux, le lendemain. Le soir venu et le sentiment du devoir accompli Céleste se couche, mais se souvient très vite d’avoir oublié d’emballer un ultime cadeau qui trônait dans le salon. Se relevant, elle se remet donc au travail, en compagnie de son mari, venu lui donner un peu d’aide.

Un cadeau non emballé sauve plusieurs vies

C’est à ce moment-là qu’ils réaliseront que le drone qu’ils ont acheté était défectueux. Entendant un drôle de sifflement émanant directement de l’appareil, Céleste s’approche et réalise que celui-ci s’est mis en état de surchauffe. Soucieuse de vite s’en débarrasser elle le prend alors entre ses mains et tente de le jeter. Cependant, le drone va exploser en tombant et embraser le tapis du salon. Face au danger, la maman réveille ses enfants et invite tout le monde à rapidement sortir.

Un Noël finalement chanceux

Une chance pour elle d’avoir été réveillée. En effet, comme elle l’a confié à la presse locale, nul ne sait ce qui aurait pu se passer si tout le monde s’était endormi. Elle et son époux n’auraient jamais été en mesure de se rendre compte de ce qu’il se passait à quelques mètres d’eux. Résultat, le couple et leurs enfants auraient très bien pu perdre la vie. Un heureux hasard, qui leur permet de passer outre la déception de voir leur Noël être gâché par ce tragique événement.