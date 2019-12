Un crash d’un avion de tourisme a récemment eu lieu aux Etats-Unis. En effet, hier dimanche 29 décembre 2019, un petit appareil de plaisance, Grumman American AA-5A, s’est écrasé sur un abri à voiture, accolé à une maison de Lanham située dans la périphérie de Washington, dans le Maryland. L’accident s’est produit vers 15 heures, et le pilote de l’avion a trouvé la mort au cours du crash. Le décès de ce dernier a été constaté sur place. Cependant, aucune personne ne se trouvait à l’intérieur de la maison sur laquelle l’avion s’est écrasé. Maya Perla, une femme habitant en face du lieu où s’est produit le crash a dit avoir entendu un bruit similaire à celui d’un moteur de motocyclette.

Une enquête a été ouverte

Elle a donc fait état de ce bruit avant de voir l’avion sortir du brouillard et qui se dirigeait vers le sol. Maya Perla a confié à un média américain avoir juste eu le temps de dire « oh mon Dieu, oh mon Dieu », avant que l’accident ne se produise. L’administration de l’aviation fédérale ainsi que le Conseil national de la sécurité des transports ont ouvert une enquête, afin d’avoir plus d’informations sur les causes étant à la base de cet accident. Par ailleurs, à en croire le porte-parole du service d’incendie du comté de Prince Georges, Mark Brady l’avion a complètement détruit l’appentis et abîmé la maison.

La voiture se trouvant sous l’abri et l’appareil ont ensuite pris feu, entraînant de ce fait des dommages à l’habitation ainsi qu’à la maison voisine.