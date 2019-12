Voilà un appel qui ne devrait pas satisfaire les autorités français, britanniques voire même chinoises. En effet, selon Affaires mondiales Canada, la France, l’Angleterre, la Chine ainsi que le Brésil ou le Chili font partie intégrante d’une liste de nations dans lesquelles il est conseillé par les autorités, de faire preuve d’une grande vigilance en cas de voyage.

Chaque année, le gouvernement canadien dresse la liste des nations vers lesquelles il vaut mieux ne pas se diriger. 21 pays ont été classés dans la liste des nations à totalement éviter. La Corée du Nord, refermée sur elle-même, la Syrie ou l’Irak, deux pays touchés par de graves guerres et l’islamisme radical, y figurent notamment. Le Venezuela, frappé par une grave crise politique et sociale ainsi qu’Haïti, en proie à l’instabilité politique, ont également eu droit à une place dans cette liste.

Paris et Londres, pointées du doigt

Dans le cas contraire, une centaine de villes et capitales, qu’elles soient européennes, sud-américaines ou asiatiques, figurent dans la liste des nations dans lesquelles il est recommandé de faire épreuve d’une certaine vigilance, la situation pouvant à tout moment déraper. Une liste éditée en partenariat entre le gouvernement canadien et les représentants des ambassades concernées. En effet, la situation sur place est globalement évaluée entre les acteurs, de quoi permettre un listing en toute transparence, garantissant la mise en garde et la sécurité des citoyens canadiens.

Paix sociale, politique et terrorisme

Si les appels aux voyages non essentiels sont effectivement pris en compte par les voyageurs et les acteurs du marché du tourisme, les appels à la prudence eux, restent toutefois vus avec quelque peu de recul. Certaines destinations très touristiques figurent ainsi dans cette liste. La France, frappée par une grave crise sociale et politique ou encore l’Angleterre, touchée par le Brexit, sont des destinations très prisées par les touristes. Également pointés du doigt pour le risque d’attentat élevé, ces capitales européennes restent toutefois très attractives et il y a fort à parier que les opérateurs concernés ne soient pas très enjoués à l’idée de revoir leurs plans.