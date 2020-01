Un drame a eu lieu dans l’État du Tennessee aux États-Unis où un bébé est mort par noyade. Les faits se sont déroulés dans la salle de bain en l’absence de la maman qui devait donner un bain à ses deux enfants, une fille de 2 ans et le bébé de quelques mois. Comment un si terrible événement a bien pu se produire? il ressort que la maman, Lindsee Leonardo est sorti pour aller fumer pendant quelques minutes et à laisser seul les deux bambins dans la salle de bain.

Lorsque madame Leonardo est revenu dans la pièce, le pire était déjà arrivé, sa fillette avait ouvert l’eau du robinet et son bébé flottait sur le dos dans la baignoire. La mère s’est alors précipité pour sortir le bébé de l’eau et a immédiatement appelé les services de secours, malheureusement, le bébé n’a pas survécu.

Un petit temps de repos qui vire au cauchemar

Lindsee Leonardo a livré à la police que le drame est survenu alors qu’elle s’accordait un petit moment de détente. Une enquête fut ouverte par les autorités compétentes et Lindsee Leonardo va se présenter dans les prochains jours devant la justice. Ce malheureux drame aurait pu être évité si la mère de famille avait été un peu plus vigilante car les bébés sont très vulnérables et les laissés seul sans surveillance revient à prendre un très grand risque pour leur sécurité.