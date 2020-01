Le neveu de la légende du RAP américain 2Pac Shakur, a fait ses premiers pas dans le milieu du 7e art. En effet, Malik Shakur a joué le rôle principal dans le film Buck, qui raconte l’histoire d’un jeune homme appelé Lynn. Ce dernier qui traverse une forte dépression, s’enlise dans une vie de débauche pour essayer de reprendre goût à la vie. Cependant, il aura le temps de s’apercevoir que le bonheur est souvent plus difficile à obtenir que l’on ne le pense. Ce film indépendant a été réalisé par Jovan James et Elegance Bratton. Il fait une durée de 14 minutes et met également en scène Gabe Payton, Bruce Jackson, Biko Eisen-Martin et Simbi Kali.

Son oncle avait joué dans six films

Le court-métrage est sélectionné pour le Festival du Film indépendant Sundance. Actuellement diffusé aux USA, il ne devrait pas sortir du pays à cause du fait que son budget est assez limité. Notons que Malik Shakur semble marcher sur les traces de son oncle. Tupac Shakur avait ainsi joué dans six films avant qu’il ne soit assassiné en 1996. Parmi ceux-ci figurent Poetic Justice, dans lequel il avait joué avec Janet Jackson et notamment Juice et Gridlock’d.