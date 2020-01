Alors que la 5G n’est pas encore officiellement déployée à travers le monde, de nombreuses voix s’élèvent, afin de critiquer les possibles répercussions d’une telle technologie, sur la santé humaine. Plusieurs manifestations sont d’ailleurs régulièrement organisées, notamment du côté du Canada où des centaines de personnes tentent de sensibiliser l’opinion.

Dans les faits, la technologie a du bon. Problème, la santé humaine risque de souffrir de son déploiement à outrance. Insomnies, maux de tête, la 5G est bien plus puissante que ce que nous connaissons actuellement, résultat, les effets sont très certainement décuplés, touchant les populations de manière exponentielle. Bien entendu, cette vision des choses est directement remise en cause par les défenseurs du progrès et notamment par certaines associations, telles que l’Association canadienne des télécommunications sans fil.

La 5G, un réel problème pour la santé humaine ?

Pour ces derniers, la 5G revêt d’une importance capitale pour le futur économique d’une nation. En effet, les choses évoluent à vitesse grand V et les produits proposés à la vente seront tous, de plus en plus interconnectés. Afin de faciliter la transmission et les échanges, il faudra donc compter sur un réseau rapide, efficace et sécurisé. C’est ici qu’entre la 5G. Voitures autonomes, chirurgie à distance et réalité virtuelle, de nombreux domaines sont amenés à connaître une forte croissance usuelle et économique. De fait, il convient de lier ces nouvelles pratiques aux nouvelles technologies.

Pékin, d’ores et déjà tourné vers le futur

Toutefois, le débat sur la santé gagne en ampleur. Malgré le lobbying des associations et entreprises pour le déploiement de cette technologie, force est de constater que les ondes 5G sont bien plus courtes que les ondes 4G, demandant donc plus d’antennes-relais et donc, plus d’énergie. Sur Montréal même, on estime que le nombre de relais passera de 12.000 (4G) à plus de 60.000 (5G). De quoi impacter l’humain, mais également la faune et la flore, à commencer par les insectes qui seront exposés de manière plus soutenue aux fréquences et ondes de transmission. Pas de quoi alerter la Chine toutefois qui travaille déjà au déploiement de la 6G. En effet, alors que la 5G n’est pas encore en usage dans le monde, Pékin songe désormais au futur et travaille ainsi à la suite.