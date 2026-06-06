Real Madrid ou Barça ? Le pape Léon XIV choisit son camp

Le Clásico est bien plus qu’un match de football : c’est une guerre de religion qui divise l’Espagne depuis plus d’un siècle, prolongée sur les pelouses mondiales par la rivalité personnelle entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Même le souverain pontife n’y échappe pas.

À bord de l’avion papal en route vers Madrid, ce samedi 6 juin 2026, le pape Léon XIV a déclaré sa préférence pour le Real Madrid lors d’un échange avec les journalistes accrédités sur le vol. La réponse, formulée avec humour, a immédiatement circulé sur les réseaux sociaux.

« Le pape est pour tout le monde, Prevost est pour le Real »

Interrogé sur sa position dans la plus célèbre rivalité du football espagnol, Léon XIV a tranché sans hésiter : « Le pape est pour toutes les équipes, mais Prevost est pour le Real Madrid. » La distinction entre sa fonction pontificale et son identité personnelle — Prevost étant son nom de naissance, Robert Francis Prevost — n’a pas échappé aux observateurs. Le pape américain, élu en mai 2025, revendique ainsi une sympathie de longue date pour le club madrilène, tout en préservant la neutralité institutionnelle attendue de sa charge.

Un voyage apostolique aux enjeux bien plus larges

La déclaration intervient au premier jour d’un voyage apostolique de sept jours en Espagne, du 6 au 12 juin, avec des étapes à Madrid, Barcelone, au monastère de Montserrat et aux îles Canaries. La visite, la première d’un pape sur le sol espagnol depuis celle de Benoît XVI en 2011, est centrée sur la crise migratoire en Méditerranée et dans l’Atlantique, la polarisation politique du pays et l’inauguration de la tour du Christ de la basilique de la Sagrada Família à Barcelone. Léon XIV doit également devenir le premier pape à s’adresser aux deux chambres du Parlement espagnol réunies.

Ce samedi soir, le pape rencontrait des jeunes sur la place jouxtant le stade Santiago-Bernabéu, l’enceinte du Real Madrid — une coïncidence de calendrier que le Vatican n’avait vraisemblablement pas cherché à éviter.