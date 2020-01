A l’approche des communales de 2020, l’opposition à Patrice Talon perd des plumes. Et pas des moindres. Des personnalités majeures de l’Union Sociale Libérale ont par exemple quitté le parti pour adhérer au Bloc Républicain, une des deux formations politiques de la mouvance présidentielle. Il s’agit du maire de Houéyogbé Cyriaque Domingo et de Zéphirin Kindjanhoundé.

Ces adhésions au Bloc Républicain ne doivent pas être considérées comme le fruit d’une stratégie qui vise à débaucher des personnalités politiques, assure la député Mariama Baba Moussa, au cours d’un entretien accordé au journal L’Evènement Précis. En effet, selon ce membre du Bloc Républicain, ceux qui adhèrent à son parti ont juste été conquis par son dynamisme et son sérieux perceptible à travers son organisation et la qualité de ses leaders et de ses membres.

La résilience du peuple béninois est à saluer

L’autre sujet évoqué par la député, c’est la fermeture des frontières nigérianes. Elle dit avoir été impressionnée par l’engagement du peuple béninois à faire face à cette situation parce que son point de vue, les populations ont réussi à s’adapter à ce choc exogène.

Notons que le Bloc Républicain et l’Union Progressiste sont les deux partis représentés à l’Assemblée nationale du Bénin. L’opposition ne s’y trouve pas. Elle a été écartée du processus électoral lors des législatives d’avril 2019.