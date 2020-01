Le mercredi 04 décembre 2019, il y a eu une cérémonie de consultation du Fâ dans l’ère culturelle Nago et Yoruba pour s’enquérir des bonnes et mauvaises fortunes que le peuple béninois connaîtra en 2020. A l’issue de cet exercice, le Fâ a prédit la paix et une explosion démographique.

Il a également annoncé une multiplication des actes criminels et des projets visant à nuire à la vie du pays. C’est pour conjurer ces mauvaises choses que les prêtres et dignitaires du Fâ de cette ère culturelle ont fait des rituels et sacrifices le samedi 28 décembre 2019 à Pobè.

La cérémonie s’est déroulée sous l’égide de Moïse Lailo, le président de l’association des guérisseurs traditionnels du Bénin. Pour ce dernier, il est important de faire les rituels et sacrifices recommandés par cet art divinatoire pour que les mauvaises révélations ne se concrétisent pas.

Ils ont invoqué les divinités …

Les prêtres et dignitaires du Fâ ont fait à chaque divinité (Elègba, Ifâ et Ogou entre autres), les sacrifices et les prières qu’il faut pour le bonheur du peuple béninois, a-t-il ajouté. Signalons que c’est à la suite de la consultation que le Fâ même donne les directives à suivre et les sacrifices à faire aux divinités pour éloigner le mauvais œil du Bénin.

Outre les rituels et sacrifices effectués samedi dernier, ils ont demandé aux divinités d’accompagner les dirigeants du Bénin à divers niveaux dans l’accomplissement de leurs missions.