Il y a quelques semaines, le président américain Donald Trump haussait le ton face à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. En effet, ce dernier souhaitait mettre en garde Ankara concernant la politique menée en Syrie, à l’encontre du peuple Kurde. Aujourd’hui, le soufflet est sensiblement similaire, à la différence que cette fois-ci, Trump met en garde pour la Libye.

Hier, le Parlement turc adoptait une motion permettant à Erdogan d’avoir la possibilité d’envoyer ses troupes du côté de Tripoli, afin de venir en aide au Gouvernement d’union nationale d’el-Sarraj, soutenu par l’ONU. Une pression qu’a tout de suite ressenti le maréchal Haftar, ce dernier se tournant en direction de l’Égypte afin de réclamer une assistance. Toutefois, celui-ci semble également pouvoir compter sur le soutien indirect de Washington.

Trump met en garde Erdogan

Ainsi, le président Trump a directement mis en garde la Turquie, contre la possibilité de la voir s’immiscer dans les affaires libyennes. Selon la Maison-Blanche, les deux hommes ont ainsi échangé par téléphone, Trump insistant sur le fait qu’une intervention puisse rebattre les cartes et plonger toute la région dans une situation d’incertitude totale. La raison elle, est toute trouvée puisque de nombreux acteurs sont directement ou indirectement engagés dans ce dossier.

Un conflit qui s’internationalise

D’un côté, le gouvernement el-Sarraj peut ainsi compter sur le soutien sans failles de la Turquie et du Qatar alors, qu’en face, les forces pro-Haftar sont directement soutenues par l’Arabie Saoudite, l’Égypte ou encore les Émirats. Résultat, le conflit s’internationaliste et l’entrée en action d’une nation pourrait pousser certains gouvernements a, eux aussi, revoir leur position. Toutefois, l’armée turque n’est pas encore déployée et il reviendra au président Erdogan de faire le dernier choix. Un choix qui se veut très stratégique et qui pourrait redéfinir les contours de la lutte en Libye pour les prochains mois, si ce n’est les prochaines années.