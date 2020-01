Les vifs échanges entre les Etats-Unis et l’Iran se poursuivent après l’assassinat du général Soleimani en Irak. Pour rappel, la ville de Bagdad a été le théatre de plusieurs tirs ciblés sur des zones occupées par des américains. Du côté des Etats-unis, le président Trump, le vice-président Mike Pence et le scerétaire d’état Mike Pompeo se sont employés ces dernières heures à justifier l’attaque contre Soleimani l’accusant de préparer des attaques contre des américains.

Dans le même temps, des américains ont manifesté à New York et à Washington pour demander au gouvernement de ne pas aller en guerre contre l’Iran. Une situation qui met la pression sur l’administration Trump qui doit déjà subir les menaces des iraniens, mais aussi de leurs alliés au Moyen-Orient. Face à cette situation explosive, Donald Trump a tenu à avertir l’Iran au cas où le pays déciderait de s’en prendre à des américains :

“L’Iran parle de cibler certains actifs américains pour se venger du fait que nous avons débarrasser le monde de leur chef terroriste qui venait de tuer un Américain, et en a blessé beaucoup d’autres, sans parler de toutes les personnes qu’il avait tuées au cours de sa vie, y compris récemment des centaines de manifestants iraniens. Il attaquait déjà notre ambassade et se préparait à d’autres attaques. L’Iran n’a été que des problèmes depuis de nombreuses années. Que cela serve d’avertissement que si l’Iran frappe des Américains ou des actifs américains, nous avons ciblé 52 sites iraniens (représentant les 52 otages américains pris par l’Iran il y a de nombreuses années), certains à un niveau très élevé et important pour l’Iran et la culture iranienne, et ces cibles, et l’Iran lui-même, SERONT TRÈS VITE ET TRÈS DUREMENT FRAPPÉS. Les USA ne veulent plus de menaces!” a lâché le président Trump. De quoi raviver les tensions qui sont déjà à leur paroxysme.