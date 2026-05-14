Critiques racistes : Mbappé revendique son identité française dans Vanity Fair

Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France de football, a accordé un long entretien à l’édition américaine du magazine Vanity Fair, publié le mardi 12 mai 2026, à un mois du début de la Coupe du monde organisée principalement aux États-Unis. L’attaquant du Real Madrid, qui figure en couverture du premier numéro consacré par le mensuel au sport mondial, y répond aux attaques visant les joueurs des Bleus en raison de leurs origines, qu’il a lui-même subies après son penalty manqué face à la Suisse en huitième de finale de l’Euro 2021.

Interrogé par le journaliste de Vanity Fair sur les critiques à connotation raciste dirigées contre les internationaux français issus de la diversité, le joueur de 27 ans renvoie ses détracteurs à un trait qu’il qualifie de culturel, en y incluant explicitement sa propre personne. « Le Français aime râler. Le Français n’aime pas être content. On est comme ça. Donc des Français qui jugent des Français, ça donne ça », déclare-t-il au magazine, avant de préciser : « Et je dis ‘on’ parce que moi aussi, je suis comme ça ! »

Un cadre identitaire opposé aux attaques sur ses origines

Le procédé rhétorique du capitaine des Bleus consiste à déplacer le débat du terrain ethnique vers celui de l’appartenance nationale. En revendiquant le pronom collectif, l’attaquant madrilène se positionne comme citoyen français à part entière face aux campagnes qui contestent régulièrement la légitimité de joueurs binationaux à représenter la sélection. Mbappé dit espérer que la « nouvelle génération » contribuera à faire évoluer cette mentalité, soulignant que les figures publiques françaises porteraient la responsabilité de projeter à l’étranger une image positive du pays.

Une prise de parole qui dépasse le cadre sportif

Dans le même entretien, le joueur du Real Madrid revient sur l’engagement collectif des Bleus à l’occasion des élections législatives anticipées de juin 2024 et réaffirme son opposition à l’arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Ces déclarations ont suscité une réaction du président du RN, Jordan Bardella, qui a répliqué publiquement le 13 mai. Le chroniqueur Frédéric Hermel, sur l’antenne de RMC, a pour sa part estimé que le capitaine d’une sélection nationale ne devrait pas s’exprimer ainsi à un mois d’une compétition majeure.

L’équipe de France débutera sa campagne mondiale le mardi 16 juin 2026 face au Sénégal. La sélection dirigée par Didier Deschamps s’installera aux États-Unis dans moins d’un mois pour la durée du tournoi, organisé conjointement par les fédérations américaine, canadienne et mexicaine sous l’égide de la FIFA.