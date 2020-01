L’annonce de la mort du général iranien Qassem Soleimani a eu d’importantes répercussions. En effet, du côté de Moscou, la Kremlin a fustigé une décision d’agir, qualifiée d’irrationnelle, puisqu’elle remet en cause tout l’équilibre sécuritaire de la zone. À Washington en revanche, on tente de calmer le jeu.

Interrogé au sujet de l’annonce de la mort du général Qassem Soleimani suite à un raid mené par l’armée américaine, le chef de diplomatie Mike Pompeo, a confirmé que l’objectif américain était et restait la désescalade et la sortie de crise par voix politique. Sur Twitter, celui-ci a continué, affirmant s’être entretenu avec divers représentants de la communauté internationale.

Mike Pompeo calme le jeu

Ainsi, c’est avec Yang Jiechi, haut responsable du Parti communiste chinois pour la politique étrangère, que Mike Pompeo a réitéré les envies américaines de voir la situation s’apaiser, se calmer et revenir à la normale. Toutefois, les intérêts américains prévalent sur le reste et dans le cas où des actions d’envergure menacent la vie de centaines de compatriotes, Washington se doit d’intervenir.

La diplomatie reste l’option privilégiée

À demi-mot, Pompeo a donc confirmé que Washington disposait d’informations au sujet d’un possible passage à l’acte des Qods, le groupe dont Soleimani était également un haut dignitaire. Selon les services de renseignements, une attaque était imminente et il était donc du devoir des autorités d’apporter une réponse claire et précise à celles et ceux qui, comme Soleimani, auraient en tête, l’idée de s’en prendre aux symboles américains.