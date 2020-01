Plusieurs ménages ont dû fuir la région de Chinagoder, au Niger pour se réfugier au Mali à cause des violences et attaques terroristes. Selon les informations relayées par certains médias locaux, cette migration vers la localité d’Anderamboukane est intervenue suite à l’attaque de la base militaire, qui a tué 89 soldats nigériens jeudi dernier.

Plus de 200 familles

Au total, 236 ménages ont été recensés à en croire le point qui a été fait par les autorités de la localité malienne. Ces réfugiés qui ont fui le Niger seraient pour la plupart d’origine malienne. Ils auraient quitté leur pays quelques années plutôt, toujours à cause de certains conflit dans la localité qui les accueille à nouveau.

Huit ans après leur départ, ils reviennent sur leurs pas dans le but de survivre aux violences et attaques terroristes qui sévissent au Niger, plus précisément à Chinagoder. A en croire les explications de certains des réfugiés¸ des hommes armés auraient fait leur apparition dans la localité où ils étaient.

Ils abandonnent tous leurs biens

Après des coups de mitrailleuses, des fusils, ces individus auraient demandé aux populations de quitter les lieux pour éviter d’être victimes des violences qui vont suivre. Aussi, pris de panique, les populations ont-elles décidé de fuir la zone de conflit.

Ils ont abandonné tous leurs biens, leurs maisons et leurs bétails pour préserver leurs vies. Ils auraient tout de même reçu un bon accueil des autorités de la localité d’Anderamboukane. A leur arrivée, des dispositions ont été prises pour leur permettre de s’installer convenablement.

De la nourriture a été également mise à leur disposition. Mais les autorités de la localité indiquent qu’elles ne seront pas à même de leur nourrir indéfiniment. Aussi, appellent-elles à l’aide les différentes organisations humanitaires ainsi que les responsables du pays.