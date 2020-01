Le ministre béninois des affaires étrangères Aurélien Agbénonci a reçu mercredi 15 Janvier 2020, les lettres de créances du nouvel ambassadeur de la République arabe d’Egypte près le Bénin. Amal Afifi est allée présenter les copies figurées de ses lettres de créance au patron de la diplomatie béninoise en attendant d’être reçue par le chef de l’Etat, Patrice Talon.

La diplomate égyptienne Amal Afifi, nouvel ambassadeur de la République arabe d’Egypte près le Bénin a été reçue ce mercredi 16 Janvier 2020 par le ministre des affaires étrangères et de la coopération (Maec), Aurélien Agbénonci, à qui elle a présenté les copies figurées de ses lettres de créance. Dans les prochains jours, elle va présenter ses lettres de créance au président de la République, Patrice Talon.

La promotion du bien-être au Bénin et en Egypte est le sous bassement de la nouvelle diplomate égyptienne. « Je suis ici pour promouvoir les relations économiques et commerciales entre le Bénin et la République d’Egypte », a-t-elle annoncé. Par ailleurs, le nouvel ambassadeur entend œuvrer pour la bonne santé des relations entre les deux pays. « Le Bénin est en train de faire d’énormes progrès dans le domaine de l’économie et du commerce. Nous sommes ici pour soutenir ses performances, dira Amal Afifi tout en saluant le gouvernement pour les avancées en matière de développement.

« Je suis très impatiente de présenter mes lettres de créance au président de la République Patrice Talon. J’ai noté ses efforts en faveur du développement du Bénin. Je suis ici pour témoigner le soutien du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à son homologue béninois, Patrice Talon. Je suis très heureuse de ma mission au Bénin et je souhaite le meilleur à ce pays », a conclut Amal Afifi.