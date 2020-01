Les australiens, à peine quelques jours seulement après des incendies très dévastateurs, et des pluies diluviennes ; devaient depuis peu faire avec une invasion d’araignées venimeuses. L’espèce dont il était question serait celle dite de « toiles à entonnoir » connues pour son venin hautement toxique et à action rapide. Ce mercredi, le Parc australien des reptiles de Somersby annonçait un pic dans la prolifération de cet arachnide.

L’une des espèces les plus dangereuses de la planète

« Les araignées à toile en entonnoir sont potentiellement parmi les plus dangereuses de la planète, en termes de létalité des morsures pour les humains », expliquait dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, le porte-parole du parc, Daniel Rumsey ; ajoutant en substance, que toute personne en contact avec l’insecte se devait de faire preuve de prudence et en cas de morsure de chercher à se faire « traiter très sérieusement ».

La présence en surpopulation des insectes se justifierait par le fait que des conditions climatiques extrêmement propices avaient vu jour ces derniers temps en Australie ; « En raison de la pluie récente et maintenant des jours chauds que nous connaissons actuellement, les araignées en entonnoir commenceront à se déplacer » précisait dans sa vidéo le gardien du Parc. Cependant selon les scientifiques, l’Australie abriterait environs 40 espèces d’araignées avec « des toiles en entonnoir ». Mais dont il s’agirait dans l’alerte, serait l’Atrax robustus, originaire de l’est de l’Australie et plus connue comme « l’araignée de Sydney en forme d’entonnoir ».

Chaque année, lorsque le temps devenait frais et humide, les araignées quittaient leurs terriers en masse, forcés par les inondations ou l’attrait d’un compagnon ; avec les araignées mâles de cette espèce ayant un venin six fois plus puissant que les femelles. Et les autorités du parc, encourageaient les personnes les plus audacieuses, à capturer des spécimens et à le leur faire parvenir au Park, pour qu’ils puissent développer un sérum anti-venin. La procédure de capture et les précautions à prendre ayant été détaillées dans la vidéo en ligne.